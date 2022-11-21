港區人大選舉首次會議召開　19人主席團名單曝光　包括李家超

全國人大將於12月底換屆，港區人大代表選舉預計會在12月中舉行，選舉會議的第一次全體會議今日（11月21日）在會展舉行。是次會議將會產生主席團，決定下月選舉的日期、時間等安排。

19名主席團人選之中，包括現任特首李家超、全國政協副主席梁振英等。不過李家超由於從泰國返港後確診新冠病毒，未能出席是日會議。



立法會補選候選人趁機拉票

會議主要分為兩個環節，第一個是全體會議，選出主席團；主席團其後會召開會議敲定選舉安排。主席團會議結束後，將會召開新聞發布會。

主持選舉工作的全國人大常委會秘書長楊振武，來港主持會議並講話。中聯辦主任駱惠寧亦有到場。

候選人須取得至少15名選舉會議成員提名，因危害國家安全被判罪成，亦會喪失參選資格。

全國政協常委唐英年、全國政協委員高永文、行政會議召集人葉劉淑儀等人，先後於上午9時許相繼到達會展。

是次選舉會議成員名單合共有1,423人，與選委會的組成相同，因此出席今早全體會議的都是選委。適逢立法會選委界下月舉行補選，有多名候選人趁機會向選委拉票。

其中，工聯會李廣宇和會長吳秋北在9時許到達會展門外，一直站在入口處。每當有參加者到達門口，二人隨即上前迎接、交談並交換卡片等。眾人交談期間，吳秋北一度指向李廣宇說：「立法會補選。」並輕拍身邊參加者的肩膀。

選舉將於下月18日舉行，補選將填補四個立法會選委界議席空缺，選舉主任在提名期內共接獲6份提名表格，包括去年曾參選但落敗的黃梓謙、民建聯陳永光，以及工聯會李廣宇，還有首次參選的新民黨何敬康、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝，與尚湯科技的尚海龍。

特首李家超位列主席團建議名單之中。（資料圖片）

19人主席團推薦名單曝光 包括李家超

根據《香港01》獲得的主席團建議人選簡介，是次會議將產生的19人主席團之中，包括現任特首李家超、全國政協副主席梁振英等，並不包括前特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華。李家超由於從泰國返港後確診新冠病毒，未能出席是日會議。

會議最終以1,110票支持，無人反對和棄權，7人表決無效之下，通過19人主席團名單

主席團名單：

盧瑞安、葉劉淑儀、劉業強、李國章、李家超、李焯芬、吳良好、余國春、陳馮富珍、陳健波、林建岳、林淑儀、高永文、黃玉山、梁振英、蔡冠深、廖長江、譚惠珠、譚耀宗