人大選舉︱下月15日進行投票　譚惠珠：持BNO、外國護照也可參選

全國人大將於12月底換屆，選舉會議的第一次全體會議今日（11月21日）在會展舉行。是次會議產生19人的主席團，決定下月選舉的日期、時間等安排。

主席團其後召開第一次會議。特首李家超被選為常務主席，由於他確診新冠病毒無法親身出席，因此以視像形式主持會議。基本法委員會副主任譚惠珠則被選為新聞發言人。

譚惠珠在新聞發布會中，讀出主席團公告，指新一屆港區人大代表選舉提名期由本月23日至30日舉行，並於12月15日上午進行投票，選出36名代表。被問到持BNO或外國護照者可否參選，她表明由於這些文件只視為旅遊證件，不影響中國國籍，因此持有人只要符合中國公民身份及既定條件，也可照樣參選。



拒回應譚耀宗不連任一事

譚惠珠指出，根據選舉辦法，參選者的資格為年滿18周歲的香港居民中的中國公民，聲明擁護「一國兩制」、中華人民共和國憲法和香港《基本法》，效忠中華人民共和國及香港特區，沒有直接或間接接受外國機構、組織、個人提供的與選舉有關的任何形式資助。符合以上條件者都可以參選。

有關參選人大代表者的國籍，譚惠珠指1996年人大常委會已經作出解釋，凡在中國領土出生、具有中國血統人士都具有中國國籍，如因其他符合《中華人民共和國國籍法》規定的具有中國國籍的條件者（例如歸化），都是中國公民；其持有的外國護照將被視為旅行證件供外出旅行繼續使用。「所以不論是否持有外國護照或者旅遊證件，都可以參選，BNO的問題，因為當年中國和英國之間有備忘錄，中方說明BNO（持有者）是中國公民，英方說那只是旅遊證件。因此BNO人士是可以參選的，但他們一定要做我剛才所說，參選時所需要的聲明。」

被問到人大常委譚耀宗不再參選，並有傳前特首林鄭月娥或參選港區人大時說，譚惠珠回應指個人參選與否並非主席團討論的事，如果譚耀宗有聲明作出解釋，希望大家尊重對方決定。