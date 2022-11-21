曾國衞：李家超無畏疫情赴泰　勇於說好香港故事

立法會立法會政制事務委員會今午（21日）討論港府就《公民權利和政治權利國際公約》，向聯合國人權事務委員會提交的報告。會上多位議員批評人權事務委員會的指責是破壞憲制秩序，對香港現況陳述失實。



政制及內地事務局長曾國衞表示港府除透過駐外經貿辦事處說好香港故事外，各高層官員亦會透過出訪澄清外媒對港的抹黑，他舉例指特首李家超無畏於疫情，出訪泰國後確診，只為說好香港故事。



▼11月20日 李家超在泰國曼谷訪問行程▼



民建聯立法會議員林琳認為，當局須做好早期工作，她以2019年反修例風波為例，指不少抹黑影片也是有主題性，較容易被搜尋得到，建議當局亦製作主題性影片，加入「Keyword」，增加說好香港故事影片的曝光率。民建聯陳勇亦建議政府製造「懶人包」，以中英對照的方式說明香港情況，透過國際間的宣傳，更新眾人對香港的印象。

曾國衞強調，港府未來會繼續以有效的方式應對別有用心、主題性的抹黑手段，將與駐港特派員公署研究對策，包括增加網上宣傳，「我哋會依然持之以恆，工夫不負有心人！」他又指，港府面對國際知名傳媒的不實報道，不懼其知名度，直接作出澄清，甚至表示遺憾。

曾國衞（右）表示，李家超（左）外訪是重要的工作，未來亦會繼續安排高層官員到訪外地，說好香港故事。（資料圖片／政府新聞處）

續安排官員出訪 辦盛事讓外賓體驗真實香港生活

他強調，當局會繼續安排外訪說好香港故事，當中更以李家超為例：「我哋會繼續安排我哋嘅官員出訪，大家都知道係一個好重要嘅工作，當我哋嘅高層官員去到外地，同當地政商會面、當地傳媒採訪，係好直接同有力咁將香港情況講出嚟。行政長官啱啱喺泰國，為講好香港故事，為香港發展更好，大家都知佢啱啱確診咗，基本上係佢無畏於呢個情況（疫情），勇於進行呢個工作，我哋嚟緊都會咁做，安排好多高官外訪。」

他透露，待兩地檢疫放寬，將會安排官員到訪珠三角等地；期間亦會在港舉辦多項大型盛事，如金融高峰會、七人欖球賽等，使海外嘉賓真實體驗香港生活。