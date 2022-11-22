暗指正義迴廊？陳穎欣稱有電影矮化警隊　政府：倘違法或撤資助

立法會一個小組委員會今日（22日）討論「推動香港作為中外文化藝術交流中心」以及大灣區文化藝術合作。會上多位議員關注本地文化推廣措施，其中工聯會陳穎欣認為有「反中亂港」分子滲透文化界，指近期一部獲香港電影發展局資助的電影中，有不少矮化警隊的情節，要求當局設立罰則及KPI（績效指標），加強文化界對內地法制的認識。

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，絕不容有資助項目違反香港法例及《國安法》，如果有電影涉及違法內容，或考慮撤回資助，但沒有具體回應指甚麼電影。



指電影「反中亂港」矮化警隊

陳穎欣表示，香港自《國安法》實施以來，「反中亂港」分子難以進行硬對抗，但可能滲透至文化界，藉文化、藝術發表煽動信息，實施軟對抗，她更以近期上映的電影為例：「近期有套電影上映緊，電影發展局嘅『電影製作融資計劃』資助，超過200萬（元），但係有唔同情節出現矮化警隊之嫌。」她稱香港電影發展局、「電影製作融資計劃」是資助「反中亂港」電影，認為政府容許文化界存在此現象，難以說好香港、中國故事，再多撥款、支持也是白費。

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她呼籲政府要實行「蘿蔔與棒」的政策（即獎勵與懲罰並存的激勵政策），她指《施政報告》中「送出好多蘿蔔」，提供不同支援措施，但建議當局須加設有罰則及KPI，以加強文化界對內地法制意識，防止不良意識傳入內地。

劉震強調，香港任何人在不同情況下均須遵守法例，指當局不會容許在政府資助計劃下，項目有不符合法例的地方，直言：「一旦發現資助電影項目，有同香港法例，包括國安法不符合嘅地方，我哋會嚴肅處理，包括可能撤回資助。」

電影《正義迴廊》廣受歡迎。（電影海報）

《正義迴廊》電影個別情節提及不當執法行為

陳穎欣及劉震皆沒有點名指涉及甚麼電影。《香港01》翻查政府新聞公報，香港電影發展局於今年10月18日曾發出公告，指該局透過轄下的「電影製作融資計劃」，向本地電影《正義迴廊》提供250萬元融資製作。香港電影發展局主席王英偉更在公告讚揚戲中演員表現出色，能牽動觀衆情緒。

電影中，部份警察在執法期間有一些不恰當言行。《香港01》正聯絡監製翁子光回應。

民主黨成員質疑說法過慮 籲勿扼殺創作

有看過《正義迴廊》的民主黨民政政策發言人朱子洛表示，不應該隨意將電影情節與「反中亂港、矮化警隊」等等事情拉上關係，甚至拉到「國安」層次。「這是電影創作內容，不一定與現實等同，正如相信沒有人會因為看完《無間道》後，就覺得警察都是壞人。況且任何一支警隊，難道會完全沒有個別人員有不當行為？新聞也時有報道有警察犯罪，難道就應該為了『不要矮化警隊』而不報道嗎？」

他認為，議員有批評電影的言論自由，但不應該誇大其辭，甚至要求一些行政上的施壓，這樣做會窒礙香港的創意產業發展。「近期有那麼多好的本地電影，算是有個『小陽春』，不應該扼殺這些創作元素。」