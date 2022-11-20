睇《正義迴廊》有感　曾俊華：只得一種意見正確　就不再是香港

前財政司司長曾俊華今日（20日）於社交網發帖，指近日入場觀看港產電影《正義迴廊》，大讚電影相當不錯，指各界關注香港法治之際看到這電影，的確受到觸動，又指如果社會「只有一種意見被視為正確」，這個就不再是香港，似有弦外之音。



喺各界關注香港法治情況嘅當下，睇到電影重現一個7年前嘅審訊，的確係受到觸動嘅。 前財政司司長曾俊華

化身視光師「鬍鬚叔叔」 向小童推廣護眼資訊

曾俊華表示，電影是講述2013年轟動全港的大角咀兒子肢解父母案，整套電影內容相當豐富，提到整個案情以至案中疑點，例如謀殺案的第二被告「肥仔」，「係咪真係咁蠢、咁無辜」等等。「電影亦好仔細咁描寫案中陪審團商議同投票過程，俾大家思考，法庭係咪一個可顯現全部真相同正義嘅地方，而喺各界關注香港法治情況嘅當下，睇到電影重現一個7年前嘅審訊，的確係受到觸動嘅。」

此外，他亦借電影情節談論社會現象：「電影裏面有相當篇幅講及唔同世代嘅代溝問題，亦有講到香港不同政見人士嘅價值觀同判斷嘅差異。過去咁多年嚟，香港都唔係一個單元社會，唔同意見人士都可以表達佢哋嘅諗法，如果只可以有統一嘅價值觀念，只有一種意見被視為正確嘅話，呢個就已經唔再係香港。」

曾俊華又提到，他近日與Bowtie/EVIGarten合作製作一齣護眼動畫《護眼小勇士》，接下來周二會到一間幼稚園與小朋友一同看首映，片中的視光師「鬍鬚叔叔」正是是他這位Bowtie資深顧問為原型，他希望向小童推廣眼部健康的資訊。從照片可見，動畫中的「鬍鬚叔叔」臉部肥大，造型可愛，有着和曾俊華一模一樣的招牌鬍鬚。