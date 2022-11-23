加電費︱議員轟8%利潤保證造就兩電「穩賺」　倡新發展區引入競爭

明年電價昨日（22日）揭盅，按年計算，中電淨電費將加價約19.8%、港則加價約45.6%。民建聯主席李慧琼今早（23日）於港台節目上形容加幅驚人，指兩電對加幅「企硬」，可以如此不承擔絲毫燃料成本上漲、零風險賺取回報，世界其他地方應該很難找到這麼易賺錢的企業。工聯會立法會議員郭偉强則認為，未來新發展區應考慮引入新電力公司，促進良性競爭。



李慧琼：兩電「無風險賺利潤」世界罕見

李慧琼表示，對於兩電的驚人加幅，相信市民心中不忿之餘，也只能無奈接受，預期這個加價情況不會停止。她指問題的癥結在於現時合約下，兩電基於利潤管制，保證可賺到8%，政府無法令兩電對於燃料價格上升多些承擔，「佢係可以全數轉嫁消費者」，坦言在現時全球經濟環境下，所有企業都應該對社會有所承擔，但兩電的做法並不是這樣。

她形容，疫情當下全球經濟不穩：「有咩企業係可以無風險賺利潤，應該真係得兩電可以」。

郭偉强轟零承擔：環境艱難賺少一些很合理

工聯會立法會議員郭偉强亦質疑兩電賺盡准許利潤8%，認為現時環境艱難，兩電賺少一兩個百分點只是一個很合理的要求：「到底兩電個心態，係咪肯同香港人去共渡時艱呢？呢個社會會有個準確判斷……相信市民最不滿嘅，係兩電可以『理所當然』地（對燃料價格上漲）零承擔」。

他又指，本港未來陸續有不同大型發展項目，如北部都會區，如果兩電對加幅「企硬」，政府應考慮是否應容許新的電力公司加入市場。