加電費︱中電港燈加19.8%及45.6%　是如何縮水變6.4%及5.5%？

明年電費價格昨日（22日）揭盅，環境局指兩電的明年1月新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%。不過若沿用以往對加費前一年的1月數據，即按年方式計算，中電淨電費新一年加價約19.8%、港則加價約45.6%，兩電的加幅更分別是今年的4倍及6.5倍。



淨電費包含基本電費及每月燃料調整費，後者即兩電使用煤、天氣然及燃油的費用。市民在今年內已持續支付上升的電費，這是由燃料調整費大幅上升帶動。相比之前年份處於低位穩定水平，今年內中電每度電的燃料調整費已上升四成，每度電由38.6仙佔升至54.8仙；而港燈更誇張，每度電的燃料調整費由27.3仙先至78.8仙，上升1.9倍。



電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。

▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



中電凍結基本電費 港燈加5%

對比中電2022及2023年的年費，當中基本電費維持於每度電93.7仙，不過燃料附加費則由今年1月時每度電38.6仙，到明年1月增至每度電62仙，增加約六成。在扣除回扣後，平均淨電費由1月時每度電128.9仙，到明年1月增至154.4仙，加幅為19.8%。根據過去紀錄，2022年的電費加幅僅為5.8%，即明年加幅約為今年的4倍。

港燈方面，電費的加幅更為誇張，當中基本電費由每度電109仙增至114.5仙，增加約5%，而燃料附加費更由1月時每度電27.3仙，到明年1月增至82.5仙，増近3倍。港燈今次更沒有回扣，最後平均淨電費為每度電197仙，較今年1月的135.3仙大增45.6%。參考過去紀錄，2022年的加幅為7%，即明年加幅約為今年的6.5倍。

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兩電燃料帳共40億 市民遲早要還

燃料附加費大幅上升，與過去兩年國際能源價格大由上升有關，根據兩電年報，兩電的燃料帳仍是負數，其中港燈是負13億元，中電是負27億元，即兩電用約40億元為市民墊支燃料賬，故電費要有所調整才可以維持8%准許利潤。

環境局局長謝展寰則表示，在與兩電磋商的過程中，有提出要求兩電考慮不要賺盡《利潤管制協議》訂立的8%准許回報，「但兩電不同意」，他稱在合約精神下，「唔同意都要尊重合約精神。」

另外，本港現時以天然氣為主要發電燃料，雖然較煤炭環保，但成本亦較高，故電費亦隨使用天然氣比例上升而會有所增加。而兩電正興建海水液化天然氣接收站，世界綠色組織行政總裁余遠騁預料建成後相信可以找到價錢更便宜的天然氣，不過指出興建海水液化天然氣接收站的支出亦會反映在電費加幅上。