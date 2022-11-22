加電費｜多幾錢？　港燈3人家庭用戶料月付多逾百元　多中電一倍

百物騰貴，中電及港燈今日（22日）宣布，來年電費將分別按年加19.8%及45.6%。根據政府過往估計，一個典型三人家庭每月用電量約為275度電，如是中電客戶，即明年料將要多付近70.13元；如港燈客戶則更料須多付約144.9元，較中電多一倍。用電量較多的家庭，加價的影響更明顯。



受惠於政府現時兩項電費補貼，市民今年6月起每個月至少有130元補貼。不過合共1,000元的電費補貼最快將於明年5月後完結，而當局未知會否再延續電費補貼，市民屆時或只剩每月50元補貼，加電費影響或更明顯。



兩電提供節能回扣 每度電約9仙

兩電今日宣布，明年1月1日起，中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅為19.8%；港燈每度電收費為197仙，按年加幅更達45.6%。不過兩電亦將提供節能回扣，中電方面，如住宅用戶兩個月用電總量不多於600度，每度電可減9.3仙；港燈方面，如住宅客戶每月用電量低於300度，便可獲每度電9.5仙補助。

中電三人家庭用戶每月需多付70元

市民大眾單憑數字未必理解到加幅對實際應繳電費有何影響，以三人家庭一個月用電量為275度電而言，未計算新推出的節能回扣下，中電用戶今年1月應繳電費為346.09元；而計算電費加幅後明年年頭料須繳416.22元，即大約須多付近70.13元。

港燈三人家庭用戶每月電費料多145元

如是港燈用戶，今年1月應繳電費為275.06元，不過由於港燈的基本電費及燃料費亦急升，加上明年將取消每度電一仙的特別回扣，估算港燈用戶明年則須交419.95元，即須多繳達144.9元。如每月用電量達1,000度電的港燈用戶，每月更料將須多繳614.46元。

千元電費補貼明年中結束

另外，目前政府正推行兩項電費補貼，包括合共每戶1,000元補貼，由今年6月起每月住戶可獲至少80元；以及連續5年、每月50元的電費紓緩，即市民每月至少享130元補貼。不過當中1,000元的電費補貼最快明年5月後完結，政府亦未知會否延續該補貼，市民或面對加電費及補貼完結的「雙重夾擊」。