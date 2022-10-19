施政報告｜資助NGO租酒店、旅館作青年宿舍　五年3000個宿舍

特首李家超今日（19日）宣讀首份《施政報告》，當中提及青年住屋需要。他表示，會擴大「青年宿舍計劃」，研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構，租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。青年所支付的租金約為市值租金六成，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會。此外，會要求發展商預留一定數量的單位支援計劃。



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會推出更多「首置」土地

李家超表示，為協助青年發展，會推出不同措施支援青年的住屋需要。他稱，過去申請購買「首置」單位超過八成半是40歲或以下青年，故會推出更多「首置」土地，在下個財政年度的賣地計劃，再度推出「首置」項目，相信此舉有助青年置業。

他又指，會擴大「青年宿舍計劃」，研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構，租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。他表示，青年支付的租金約為市值租金六成，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會。

另外，政府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式，要求發展商預留一定數量的單位，支援「青年宿舍計劃」。消息指，日後有關項目或會出現買、租的混合形式，即有部份以私樓發展，部份則以青年宿舍出租。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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常化「大灣區青年就業計劃」

另外，他表示政府會與各界合作，推展多元活動，拓闊青年視野，以認識中國和世界發展，培養正確的大局觀，例如首屆香港桂冠論壇將於明年11月舉行，活動會邀請歷年邵逸夫獎的得獎者，包括諾貝爾獎得主，與來自世界各地的年輕科學人才交流。

他又指，會恆常化「大灣區青年就業計劃」，推動參與企業聘請和派駐香港的大學畢業生，到大灣區工作，並繼續透過「青年發展基金」兩個資助計劃，為香港青年提供大灣區創業支援及孵化服務，協助他們解決創業初期的資本需要。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼

