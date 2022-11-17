租酒店變青年宿舍計劃為期五年　業界料吸引力不大　更期望通關

政府新一份《施政報告》宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標在五年內提供額外約3000個宿位，租金為當區租盤六折。



政府昨（16日）與酒店業及青年組織舉行閉門會議簡介計劃，有出席的中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰認為，現時計劃對酒店業而言不算吸引，預料租金連政府補貼約一萬元，但在現時無遊客、酒店住宿費較平情況下，有三星級酒店入住率達七八成，每月住宿費亦有約一萬元，更期望通關後可加價六七成。他指部份酒店或有限制，進行改動工程太大。



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據昨日與會者提供資料，計劃為期五年，供18至30歲全職青年申請，單人入息上限2.5萬元；酒店負責提供房間，單人房面積10至15平方米（約107至160平方呎），二人房間面積15至20米（約160至215平方呎），租金為市值六成。申請者必須為全職人士，單人入息上限2.5萬元，二人上限5萬元，資產上限約30萬元左右。

張琪騰今早（17日）在電台節目表示，昨日有八九十人出席，不止業界代表，亦有發展商及其他機構代表出席。他指政府提到會優先考慮可以做足五年，並全幢用作青年宿舍的酒店或賓館參與計劃，政府會協助有意參加的酒店業界及青年機構進行匹配，由青年機構負責寫計劃書。

他指按照要行計劃，對業界而言「唔算好吸引」，因租金為市值六成，現時一般酒店二三百呎房間可住一兩人，市值約一萬多元，六成即6,000元租金，加上政府資助，一間房每月營業收約一萬元上下。不過，他稱雖然現時仍無遊客，三星酒店約400元一晚，都有七八成入住率，即一個月每間房亦有約一萬元的營收，預料通關後房價更可加六七成。

所以對酒店業界唔吸引……可能做兩三年就比較有啲酒店會試吓。 中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰

1香港中旅維景國際酒店董事張琪騰指計劃對業界不算吸引。（資料圖片/歐嘉樂攝）

張又說，若全幢酒店做青年宿舍，部份酒店房間較多，有四五百間，政府若不包底，相信參與機構需要時間才可將大部份房間租出，收入會變得不穩定，對機構而言亦要考慮有幾多承擔能力，酒店業則較希望每月有固定收入。

至於計劃提到部份酒店或需改裝以達到有公共空間、群體生活的要求，張稱昨有非政府機構問及能否每間房安裝電錶，計算每住戶的用電量，惟因工程較大，酒店業不希望去變動。他亦稱聽到希望有洗衣房及共用空間等，但部份酒店可能本身未必有。

管浩鳴。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會議員、前香港聖公會教省秘書長管浩鳴則表示，以往計劃是由青年機構去興建，故進度較慢，以聖公會的青年宿舍為例，當時想做到長幼共融，故下層是老人院，上層是青年宿舍，但因涉及兩個政策局，「上屆政府兩局協調上令情況拖得耐」，又指見到今屆政府努力去做，但始終「上層官員好幫手，中層就按天書辦事，拖得耐。」

他認為，今次五年計劃可即時將已有的酒店變作青年宿舍，可用五年追回落後的五年時間，又認為成幢酒店用作青年宿舍較合適，因可提供相關配套，管理上亦較容易，位置在市區則最理想。他亦說租金方面最高是市價六成，相信因機構要自負盈虧，初期會小心，但慢慢會有空間減價。

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