勞聯前主席、前立法會議員李啟明逝世　享年85歲　周六舉行公祭

港九勞工社團聯會（勞聯）前主席、前立法會議員李啟明於上月27日逝世，享年85歲。喪禮將於本周六（11月26日）下午5時假紅磡世界殯儀館地下世界堂設靈，晚上6時45分舉行公祭，翌日上午11時出殯。



勞聯前主席李啟明。（勞聯fb圖片）

林振昇：是大家十分敬重的前輩 對勞工界貢獻巨大

李啟明於1984年參與創辦港九勞工社團聯會，出任秘書長及第6至第9屆主席。其於1985年至1990年擔任基本法諮詢委員會執行委員會副主任，1994年獲委任為港事顧問。

李啟明於1995年至1997年任香港立法局議員（勞工界），1997年至1998年出任臨時立法會議員，1998年至2000年當選立法會議員（勞工界）。他亦曾擔任強積金管理局非執行董事、職業安全健康局主席、臨時最低工資委員會及最低工資委員會委員等公職。

勞聯現任主席、立法會議員林振昇表示：「啟明叔是我們都很敬重的一位前輩，對他的離世覺得十分可惜！」他指李啟明是勞聯創會重要成員之一，一直推動勞工權益，參與基本法諮詢委員會，將勞工界的意見帶入委員會內，對勞工界貢獻巨大。他指由於尊重對方家人意願，希望低調處理，因此李啟明於上月離世後沒有即時告知公眾，待籌備好後事，才在報紙刊登訃聞及通知立法會秘書處。