調查指近七成僱員遭凍薪或減薪　勞聯倡明年加薪不少於6%

疫情衝擊下百業蕭條，有調查發現近六成受訪者被凍薪，有一成人更被減薪。勞聯分析不同的經濟數據及僱員的基本生活情況，結合調查所收集僱員對薪酬調整的期望，建議來年加薪幅度不少於6%。



勞聯今年8月至10月展開「2022-23 薪酬趨勢及期望調查」，成功訪問1,185人，其中只有約三成受訪者在2021-2022年度獲加薪，平均加幅只有2%至3%，近六成受訪者遭凍薪，一成受訪者更要減薪。

對於來年薪酬調整，超過一半受訪者認為應考慮通脹因素決定薪酬調整，四成受訪者認為來年加薪4至6%是合理加幅，僱員期望加薪幅度平均值是7.92%，中位數是6%。

調查亦顯示，受訪者現時任職的機構中，約55%正進行招聘，只有7%正進行裁員，反映市場較缺乏人手，在經濟開始復甦之際各行各業招聘需求殷切。

調查報告收集本港過往的經濟條件、勞工市場、民生狀況等指標與數據，以及考慮到來年的本港及世界經濟增長預測，結合調查所得的僱員期望，勞聯認為必須改善僱員過往兩年被凍薪甚至減薪的狀況，使他們起碼能應付通脹帶來的影響，從而回應僱員的普遍期望，亦應創造條件助企業挽留人才，謀求於社會復常之後繼續發展，故建議來年加薪幅度不少於6%。