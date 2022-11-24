政壇諸事町｜葉劉憶美國留學　竟因「電腦操作愚鈍」吃不到火雞餐

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀，2003年曾到美國留學，自然有感受過當地感恩節的氣氛。不過原來在美國讀書的幾年，都沒有試過學校的火雞餐，原因竟是「電腦操作比較愚鈍」？



葉劉淑儀與友人共晉感恩節火雞餐。（葉劉淑儀Facebook）

感恩節入咖啡店 獲贈免費咖啡脆餅

葉劉淑儀在美國讀了4年書，明白到對於美國人，感恩節比聖誕節及新年更重要。她說有一年的感恩節，只有中國及印度餐館在營業，她進入一間咖啡店，店員一看就知是留學生，免費送上一杯咖啡和一件脆餅。後來才知道史丹福大學免費供應火雞餐，但要網上登記。

她說，名額有限，學生「手快有手慢無」，「或許我電腦操作比較愚鈍吧，永遠也登記不到」，直至畢業都沒有試過大學的火雞餐。

教授邀請感恩節家宴 亦有出席派對

不過，葉劉淑儀第一年美國留學其實已食過感恩節火雞。當時史丹福大學商科學院前教授Henry Rowen，在家宴請她和女兒吃火雞。留學第三年，在當地認識的香港朋友亦邀請她出席感恩節派對。

葉劉淑儀說，Henry Rowen喜歡研究中國經濟，經常到訪香港，可惜Henry Rowen夫婦均已離世，至今每次吃感恩節火雞餐，都會想起大學生活的樂趣。

今日（24日）是感恩節，葉劉淑 與友人來一頓火雞餐，緬懷昔日的美好歲月。