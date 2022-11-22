電費加幾多？　梁熙轟政府取巧：真相震驚百幾萬人︱政壇諸事町

燃料價格大升，中電、港燈均大幅加電費，中電按年加價約19.8%，港燈更大升約45.6%。民建聯立法會港島東議員梁熙表示，加幅「震驚全港島百幾萬居民」，但政府對加幅的表述有取巧誤導之嫌。



一向按年比較 突改為11月與明年1月比較

原來環境及生態局今日在立法會表述中電和港燈加幅時，最初是說中電加價約6.4%，港燈則加價約5.5%，多間傳媒亦按這個數字報道。然而魔鬼在細節，這個百分比其實是明年1月與今年11月相比的加幅，即是「環比」，而不是慣常使用、與1年前同月份比較的「按年比較」、「同比」。

梁熙在立法會上追問，指文件一向是按年比較，為何突然改變比較方法，又問如果按年比較數字是甚麼。環境及生態局副秘書長伍江美妮回答，指簡報中提到港燈電費的按年加幅是45.6%，中電則是19.8%。

梁熙質疑為何突然更改電費加幅表述方法，認為有誤導之嫌。（資料圖片/李澤彤攝）

謝展寰稱11月起用方法壓低明年1月電費

梁熙接着說，今次兩電電費加幅驚人，港燈加幅更是「震驚全香港島百幾萬居民」，又指政府的表述嚴重誤導香港市民，加的電費不是5.5%和6.4%，而是45.6%和19.8%，「我覺得香港市民係要知道，而政府係必須要畀香港市民知道加幅係幾多。」

對於政府是否誤導市民，環境及生態局局長謝展寰稱，政府早前要求兩電大幅度利用電費穩定基金，以及要求燃料費設為「負數」，以承擔部份燃料費。他指燃料價格波動大，已經用上述方法從11月開始壓低明年1月的電價。

政府今次表述方法確實引起外界質疑，綠色和平項目主任伍漢林說：「環境及生態局及兩電在立法會環境事務委員會指出，兩電的電費加幅是6.4%及5.5%，惟相關加幅僅與今年11月相比，並非如常公布按年（即與去年1月1日相比）的電費加幅，僅在被委員追問時才披露相關數字，有刻意淡化及掩飾加幅之嫌。」