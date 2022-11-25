港車北上免海關關稅及擔保　特區政府歡迎

國務院批准「港珠澳大橋（大橋）港車北上不設配額計劃」之下合資格香港私家車的海關免擔保政策，特區政府表示歡迎。



港珠澳大橋。（資料圖片）

海關免擔保政策可讓參與「港車北上」計劃的香港私家車毋須向內地海關申報、繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了有關的申請程序和降低手續費用。

運輸及物流局發言人說：「我們衷心感謝中央政府的大力支持，批准『港車北上』計劃下香港私家車的免擔保政策。有關政策對增加『港車北上』計劃的吸引力至為重要。因應這項更為簡便的海關程序，我們相信有更多香港市民會有興趣參與『港車北上』計劃，對促進大灣區內各城市的交流及更好善用大橋帶來巨大裨益。」

發言人表示，特區政府會繼續與廣東省政府和內地相關當局敲定「港車北上」的計劃的實施安排細節，以便視乎兩地疫情防控要求等因素，爭取盡快公布詳情和實施時間。

特區政府早前公布，正全力推進「港車北上」計劃，待疫情受控和內地與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在毋須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。特區政府已與廣東省政府就「港車北上」信息管理服務系統進行粵港跨境聯調測試，並會繼續配合廣東省相關單位的工作，以期盡早進行有關演練，為計劃實施作好準備。