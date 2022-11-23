審計報告｜港珠澳大橋旅檢大樓逾四成處所空置　22個從未租出

港珠澳大橋2018年10月通車至今已逾四年，最新一份審計報告披露，大橋口岸啟用至今年6月底，逾58個可供出租處所中，有24個、即逾4成處於空置狀態，其中飲食及附屬設施8成空置、3個貯物室無一個租出。審計報告更指，雖然近三年受新冠疫情影響，但其中22個處所其實自2018年起從未租出過，建議政府產業署密切監察其管理、運作及保養承辦商表現等。



+ 4

58個可出租處所 38%從未租出

審計報告指出，截至今年6月30日，港珠澳大橋58個可出租處所中，有39個、約59%已經租出或佔用，其餘24個、約41%處於空置狀態，儘管知悉因疫情原故限制該些處所在市場上的吸引力，但口岸自2018年啟用以來，有22個、即38%處所其實從未租出。

空置的24個處所中，8個為飲食及附屬設施，只有2個飲食設施成功租出、即8成空置；零售店及附屬貯物室租用情況則相對較佳，26個處所中有20個已被租出。

產業署表示，就該22個從未租出的處所中，署方曾為其中6個進行招標或直接出租工作，但未能成功；署方為加強推銷旅檢大樓處所，亦已引入更靈活的租約條款，例如提供3個月短期租約，以吸引打算以試驗性質於港珠澳大橋香港口岸開設業務的潛在客戶等。

報告引述當時運輸及房屋局所述，稱自2020年起旅客流量因疫情大幅減少，雖然產業署已採取一系列措施監察管理、運作及保養承辦商的表現，但這些措施能否有效應付未來通關後的龐大旅客流量，仍有待驗證。

審計署表示，大橋口岸管理責任由路政署轉移至產業署，旨在善用產業署在物業管理方面的專業知識和經驗改善物管質素，故認為產業署應續密切監察港珠澳大橋香港口岸的管理、運作及保養承辦商的表現，改善出租情況，並為接手香園圍邊境管制站和其他邊境管制站的管理工作做準備，及因應邊境管制站獨特的運作模式制訂詳細指引等。

金鐘道政府合署假天花板鬆脫 北角政府合署花槽堆滿垃圾

另一方面，審計署發現金鐘道政府合署低座男廁有部分假天花板鬆脫或缺失，而且部分照明裝置也出現故障，認為承辦商清潔時應發現上述欠妥施處，但無任何跟進行動；北角政府合署地下正門入口左邊花槽堆滿垃圾，停車場男廁洗手盆有污漬，惟產業署並無視察該花槽。

審計署建議產業署應採取措施，確保實地視察和在辦公時間過後進行突擊檢查的次數符合產業署指引的規定及提醒用戶部門主動向大廈管理處或工務部門報告不符規定或欠妥之處等。