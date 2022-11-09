通關︱林健鋒籲勿糾纏0+0：短期不會發生　不如實際啲睇睇點優化

行政會議成員、經民聯議員林健鋒今日（9日）呼籲各界，不要再糾纏在「0+3」抑或「0+0」，認為「0+0」短期內不會發生：「倒不如實際啲，大家睇一睇點樣可以喺『0+3』之下，優化依家入境檢疫措施，點樣可以吸引更多商務客同旅客來港，做生意及旅遊。」

林健鋒期望，入境檢疫措施明年可進一步放寬，「團進團出」放寬旅行團檢疫是好開始，建議進一步為所有持「黃碼」的海外抵港旅客鬆綁，容許他們進入指定景點及在食肆的獨立空間內堂食。



「0+0」只是一個數字而已，係咪話「0+0」後，每天多好多萬旅客來香港？我覺得唔會。 林健鋒

林健鋒重申，希望政府取消抵港旅客離開機場後的核酸檢測，改以快測取代，便利他們的行程安排。他又呼籲政府，澄清抵港確診須強制送隔離營的傳聞，其實旅客可以選擇繼續留酒店、或自行安排離港。