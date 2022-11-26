01消息｜黃柳權調任澳門中聯辦副主任　現已抵達澳門履新

中共二十大過後，港澳系統高層人事出現變動。消息指，國務院港澳辦副主任黃柳權調任澳門中聯辦副主任，現已抵達澳門履新。



黃柳權曾就新選制、「十四五」訪港

黃柳權自2016年起出任港澳辦副主任，此前曾在港澳辦澳門司工作十年，熟悉澳門事務，及後升任港澳辧法律司副司長及司長。黃現時身兼全國人大常委會「香港基本法委員會」委員，近年多次訪港，包括去年3月全國人大通過「完善香港選舉制度」，黃聯同全國人大法工委等官員，來港舉行座談會聽意見，其後又率領「十四五」訪港宣講團。2017年，黃柳權亦曾來港與法律界見面，支持在西九高鐵站實施「一地兩檢」。

黃柳權當時回應外界對《港區國安法》的批評，指香港的《國安法》與世界其他地方沒甚麼兩樣，一些人認為實施《國安法》會令香港越來越「大陸化」或「內地化」，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見。他又指香港出現移民潮的說法並不恰當，並引述香港統計處數字指原因多方面：「看不出人口減少是因為移民潮導致。」

原副主任張榮順上月調回北京

澳門中聯辦原副主任張榮順，上月調任中紀委國監委駐最高人民法院紀檢監察組組長，擔任過基本法委員會副主任，曾參與全國人大「831」決定。