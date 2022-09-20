通關｜黃柳權：特區政府按疫情調整防疫無可厚非　毋須過度解讀

中宣部今早（20日）舉行新聞發布會，國務院港澳辦副主任黃柳權、王靈桂介紹「一國兩制」在港澳實踐情況。

被問到新冠肺炎爆發後，香港因為要和內地接軌，與世界的聯繫受到影響，黃柳權指，新一屆特區政府上任以後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，而且特區政府也根據香港和全球疫情變化與香港實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，認為特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。



強調中央珍視香港聯通世界優勢

黃柳權引述國家主席習近平在香港回歸25週年講話中，特別強調「必須保持香港的獨特地位和優勢」，一直以來，中央政府和香港居民一樣非常珍視香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，「我們相信，不管別人怎麼說，香港作為一個國際大都市，它的勃勃生機將會令世界更加為之讚歎。」

被問到過去10年「一國兩制」取得什麼新進展及成就，黃柳權提到，香港、澳門兩個特區戰勝各種風雨挑戰，發展建設穩步前行，無論是外部環境不利變化和新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，還是一些劇烈的社會動盪，都沒有阻擋住港澳行進的腳步，「從香港來看，香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位進一步鞏固提升，國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設都取得了積極進展。」