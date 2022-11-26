黎智英聘英御狀︱判前警告釋法　湯家驊：易令人誤會對法庭施壓

黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯，律政司兩度上訴被拒後，最終上訴至終審法院，案件周一（28日）才就是否接納上訴頒判決。全國人大常委譚耀宗繼聆訊前（24日）表示，聘用外籍大律師違反全國人大就《港區國安法》的立法原意，今日（26日）再嚴詞表明是「絕對不應該及不適合」，若情況不能改變，唯有由人大常委會釋法解決。

《香港01》向多名法律界人士查詢，曾經表示全國人大可考慮釋法的基本法委員會委員梁美芬表示，案件已進入司法程序，一概不作評論。行政會議成員、資深大律師湯家驊亦表示，案件仍在審理中，現階段不適宜公開評論，以免對法庭施加壓力。大律師查錫我則認為，每個人有表達個人意見自由，外界毋須過份反應，但強調要避免講出意圖影響法庭裁決的言論：「點解要講呢啲，唔等埋終審法院裁決先？」



查錫我稱，法庭審理案件期間，外界可以作評論，但不應該講出意圖影響法庭的言論：「案件都去到終審法院，點解要講呢啲，唔等埋終審法院裁決先？」被問到譚耀宗的言論會否影響法庭裁決，查鍚我則指不評論，相信譚耀宗提及個人意見，不代表中央意思，外界毋須過份反應。

湯家驊則指案件仍在審理中，現階段不適宜公開評論，因為容易令人誤會對法庭施加壓力。