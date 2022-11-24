黎智英案｜譚耀宗：聘海外律師違國安法原意　人大常委會有權釋法

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，早前獲批准聘用英國御用大律師Tim Owen作為代表。律政司日前向終審法院申請上訴許可，明日將會處理上訴申請。



全國人大常委譚耀宗認為，外國大律師不應該參與國安案件審訊，這樣是扭曲了立法原意，人大常委會有權釋法。全國人大代表、基本法委員會委員黃玉山亦表示，如海外律師未能充份理解國安法，則有違立法原意，人大常委會有機會釋法。



譚耀宗指國安法敏感 不應讓海外律師參與

由於相關案件涉及對國安法條文原則的理解，影響相當重大。《港區國安法》第六十五條列明：「本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。」意味如涉及重大的法律原則問題，人大常委會有權主動或在香港法院的提請下釋法。

譚耀宗表示：「我認為，海外大律師是不應該參與國安法的審訊。因為國安法是人大常委會為了維護國家安全而制訂的法例，是大陸法系的一部份，與香港的普通法是有不同的。」他指出，相信海外大律師並不了解國安法有關內容，個人完全認同律政司一方的意見，尤其是牽涉外部勢力的案件更加敏感，因此原則上認為任何國安法的案件，都不應由海外大律師參與。「如果（人大常委會）發覺國安法的原意被曲解，受到挑戰，是有權透過釋法去糾正錯誤。」

譚：不認為會影響普通法地位

譚耀宗補充，按照現時議程，人大常委會下一次會議是在12月下旬，如果常委會認為有需要，可以在議程上加入釋法相關事項，一切視乎需要，現階段沒有其他消息補充。

被問到以大陸法系的國安法解釋，凌駕於香港法院的觀點，會否影響香港在國際上的普通法地位，譚耀宗指：「我不認為有特別的影響。」

黃玉山：背景不同或未能充份理解國安法

黃玉山表示，世界上有兩大法系，中國是實行「大陸法」，《香港國安法》亦是基於「大陸法」撰寫，而英國則實行「普通法」，他認為英國大律師的「普通法」背景，對於「大陸法」未必有充足理解。

黃玉山指，國際上涉及國安的案件，很少會由外國律師來做。此外，他認為《香港國安法》是以中文撰寫，由懂得中文的律師出庭較為合適。

黃玉山亦認為，如果外國律師因法律背景，有機會未能充份理解國安法，則有可能違反國安法立法原意，有關方面有責任釐清，「有可能人大常委會需要釋法」。因此，黃玉山認為終審法院應該要小心處理。