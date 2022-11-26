黎智英聘英御狀︱譚耀宗：違全國人大立法原意　如不改變唯有釋法

壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》下串謀勾結外國勢力等罪，獲高院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司挑戰失敗後，進一步上訴至終審法院，將於周一（28日）頒布判決。全國人大常委譚耀宗今日（26日）出席活動後，嚴詞表明在國安案件聘用海外大律師是「絕對不應該，絕對不適合」，違反了全國人大常委會就《港區國安法》的立法原意：「如果呢個情況不得以改變，咁無辦法，唯有由人大常委會就有關問題作出釋法去調整。」



終院正在審理上訴許可申請 周一頒判決

有關上訴過去的周五（25日）在終院處理許可申請，首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛聽罷陳詞後，決定押後至周一（28日）頒判決。

譚耀宗在判決頒布前指，全國人大常委會訂立《港區國安法》，旨在維護國家安全，避免有人用各種方式危害國家主權、安全和發展利益，強調維護國安是「一國兩制」最高原則，法例「係用中文制訂」，英文版本只供參考，由不懂中文的外國人參與國家安全辯論是絕不適合。他說，有關案件在審訊過程或遇到國家機密及外國勢力問題，容許有外國律師代理參與其中，是違反立法原意，若終審法院最終駁回律政司上訴，人大在沒有辦法下唯有釋法。

譚：連法官都「指定」 有乜可能容許外國律師介入

被問到終院司法程序仍未結束，會否擔心是向法院施壓，他則稱只是表達個人想法，「因為我有參與人大常委相關立法，我好明白當初立法原意，為乜嘢要由人大常委會去進行維護國家安全嘅立法呢？目的，我哋覺得呢個法律係非常重要！」他指「法官都要『指定』，有乜可能容許外國嘅、不懂中文嘅介入同國家安全嘅有關法例，呢個無可能嘅事，係好容易理解嘅嘢！」

至於是否一旦終審法院駁回律政司的上訴許可，人大就必定會釋法？譚耀宗說，如果法例被錯誤理解或曲解，人大常委有責任說清楚立法原意。至於是否剝削港人選擇律師的權利，譚耀宗則相信，香港有不少資深的律師及大律師一直參與許多相關訴訟，不會成為問題，更不應成為藉口。

國安法係用中文起草，英文只係一個參考，由唔識中文嘅人、外國人，去為中國國家安全案件辯論、參與其中、做代理，我哋覺得唔合適。 譚耀宗