黎智英聘英御狀︱葉劉：國安法是大陸法系　普通法律師未必了解

壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》下串謀勾結外國勢力等罪，獲高院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司挑戰失敗後，進一步上訴至終審法院，將於明日（28日）頒布判決。全國人大常委譚耀宗較早前表示，在國安案件聘用海外大律師是「絕對不應該，絕對不適合」，違反了全國人大常委會就《港區國安法》的立法原意，如情況不得以改變，須由人大常委會釋法調整。

行政會議召集人葉劉淑儀昨晚於社交網上發帖，分析律政司一方的理據，指事件已經不單牽涉法律問題，而是憲制問題，更認為如果終院批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，人大常委會不排除釋法。



指普通法律師與《國安法》是兩碼子的事

葉劉引述代表政府的前律政司司長、資深大律師袁國強一方理據，指《港區國安法》是中華人民共和國人大常委通過的法律，是屬於中國中華人民共和國的法律。她分析：「中國是實行《大陸法》而非《普通法》的國家，這是第一點。」此外，《國安法》的出現是由於2019年「黑暴」事件威脅到國家安全，違反「一國兩制」基本原則。「既然《港區國安法》是在《大陸法》制度下由中央通過的條例，假如由一個普通法的律師來港執業代表辯方出庭，那麼又是否恰當？我絕對有理由相信，此舉並不恰當。無論Tim Owen多麼擅長《普通法》、刑事條例也好，他始終是一名《普通法》律師，與《國安法》是兩碼子的事。」

她續指，Tim Owen並不是中國人，不明白維護中國國家安全的重要性。「國家安全是凌駕性的，假如根據《普通法》原則，讓Tim Owen來港執業作為黎智英的辯護律師，在此牽涉國家安全的案件並恰當，這是袁國強提出的第二點理據。」

▼英國御用大律師Tim Owen較早前現身法庭。(詳看下圖)▼



葉劉認為袁國強提出的論點非常合理，亦非常明白律政司為何要先後用上4名資深大狀就此法律觀點據理力爭。「因為黎智英案的判決將會成為一個先例，最終的原則就是審訊牽涉國家安全的刑事案件，是否可以由非中國籍、只是純粹熟悉《普通法》或《歐洲人權法》的律師作為代表？這是極為重要的原則。」

她更指，假如終審庭大法官周一所作出的裁決，是批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，「我相信全國人大常委會不排除以釋法解決此問題，令到日後凡是牽涉國家安全的案件，絕不可以由不了解《國家安全法》及《大陸法》、不了解國家安全重要性的外籍律師來港就《港區國安法》案件出庭辯護。」