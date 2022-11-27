政壇諸事町︱江玉歡批政府漠視安全　石屎橋「是但」加高致人墮橋

立法會議員江玉歡今日在社交網站批評，路政署不顧居民意見，將流浮山一條石屎橋上加高，解決不到居民原先的問題之餘，更導致曾有村民因此墮橋，形容當局「是但起當做咗」，漠視居民安全。



江玉歡以「得物無所用」為題，指出流浮山上下白泥兩條村受雨季洪水困擾幾十年，每年雨季和颱風季節，兩村交接的大水坑淤塞問題，對村民造成嚴重威脅。「每逢洪水駕臨，兩村的唯一連接橋及出村的通道便被完全淹沒，經多番折騰，政府路政署幾年前起了一道石屎橋，可惜橋躉的幾個水口很細，卡住樹枝垃圾，遇到大雨洪水，橋反而令水位升高，水向兩條村直湧。」

於是村民向政府建議建一條簡單的橋，取代石屎橋。江玉歡指：「怎知路政一意孤行，竟然花千萬在原有的石屎橋上加高，像個玩特技的高台，橋兩邊的圍欄比玩具更兒戲。曾經因此有村民墮橋。」當地村民戲稱該橋為「劣橋」，江玉歡今日在兩位村長邀請下到場視察：「車輪小巴經過時險象環生。兩村的村民屢次跟路政投訴不果，村民別無他法，向政府申請拆劣橋，自建安全橋也被拒。村民認為路政署一直漠視村民意見，忽略人命財產安全。有家歸不得。」

江玉歡指，現時已聯絡路政署，「親身了解為何會一次又一次出現這樣的劣質設計及施工，怎可以這樣亂花公帑，『是但起當做咗』。」《香港01》正向路政署查詢回應。