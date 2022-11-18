江玉歡批防疫政策「形式大於實際」　不再「緊急」應調整解除

立法會辯論《施政報告》致謝議案，選委界議員江玉歡指，香港防疫措施依然滯後，維持不適合的防疫措施會成為香港復常的絆腳石，及時放寬防疫政策可助香港重拾往日風采，促請政府審視防疫政策與社會實際情況的匹配度，日後調整防疫政策時應更具前瞻視野。



江玉歡：政策都有時限性 與社會脫節淪絆腳石

江玉歡說，任何政策都有時限性及最佳適用範圍，在合理範圍內，政策能發揮最大益處，但若果不能配合社會實際情況，便會造成反作用，反觀香港現時情況並不能用「緊急」兩字概括，當初在緊急狀態下制定的防疫政策也應該調整、甚至解除，否則不適當的措施會成為香港復常路上的絆腳石。

她指，及時放寬防疫政策，能為香港重拾往日風采增強信心，但目前防疫政策仍然滯後、與社會脫節及「形式大於實際」，對社會發展構成不同程度的阻礙，促請政府檢視政策。

楊永杰倡引入內地新冠藥 降配方年齡達真復常

A4聯盟楊永杰表示，本港目前使用的默沙東及輝瑞新冠藥物雖有效益，但成本較貴，每名病人約5千元，而內地亦有新冠特效藥，效益相若但價錢較便宜，當中阿茲夫定一個療程成本約300元，如果本港能夠引入，政府便有條件將派藥年齡下降至60歲以下，屆時香港才有望真正復常。