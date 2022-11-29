李家超：律政司今日申請押後黎智英案　中央高度重視將盡快處理

特首李家超較早前從泰國返港後感染新冠病毒，於剛過去的周六及周日快測呈陰性結束隔離，並回到辦公室工作。他今日（29日）出席行政會議前見記者，談及就黎智英案提請人大解釋國安法相闗議題。



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【09:58】被問到中央需要多久處理釋法請求，以及港澳辦聲明提到用簡單審案原則約束國安法案件，是無視國安法的權威性，言論是否向法庭施壓。李家超指，中央得知黎智英案的審訊日期，相信中央重視報告，會提出盡快處理。他稱，待人大釋法結果出台後，再處理黎智英案件是最適合、最符合案件及法制利益。

他說，法庭處理上訴理據，按香港法律原則處理案件，他尊重法庭做法，但考慮到本港在護國家安全釋的憲制角色及問題重要性，希望解決長遠影響國家安全法律制度的問題，若他提出釋法的建議獲接納，將完善及鞏固本港維護國家安全機制。

【09:54】被問到是否中央要求港府提出釋法提請，李家超強調，是收到中央要求港府提交講述《國安法》實行情況的信函，因而在報告中提出該請求，而對於釋法最終結果，形容人大常委有「絕對權力」將留待由人大常委解答。

【09:50】李家超表示，得悉中央已收到報告，感覺中央高度重視並會盡快處理。他強調，釋法是要根據《國安法》的立法原意和目標，解釋沒有本地全面執業資格的海外大律師及律師，能否參與危害國安案件處理工作，因英籍大律師Tim Owen申請參與國安案件是首宗相關案件，沒有先例。李家超說，今次釋法只針對海外且沒有本地全面職業資格人士，換言之，已具本地執業資格的外籍大律師及律師可以參與國安案件。

【09:44】李家超表示，昨晚已中央提交報告，並提出釋法，留意到有三個中央機構支持做法，律政司將申請押後審訊黎智英案件，相信中央重視釋法請求並會盡快處理。