李家超確診︱行會休會　湯家驊：無做防入侵措施　難以視像開會

特首李家超於泰國外訪國港後確診新冠病毒，行政會議今日（22日）休會。行會成員湯家驊今早在商台節目上表示，法律上沒有明文規定行會不能視像進行，惟行會沒有預先做防入侵措施，基於保密原則，難以視像進行。



我哋開會一直以嚟所有電話、iPad，都要鎖晒喺一個特別嘅櫃度先入去開得會，所以大家明白保密個要求係相當高。 行政會議成員湯家驊

李家超「在家工作」不涉病假 無法由司長署任

湯家驊指出，由於特首是「在家工作」的狀態，不是休假或是其他原因無法履職，所以不能由政務司司長署任主持行會。「咁情況（確診）其實好多人都遇過，好多人都確診過，大部份人確診咗都冇乜嘢野，留喺家中唔好出外感染其他人就得。」因此不用拿病假。

他又指，法律上的確沒有明文規定行政會議不能以視像進行，但問題是行會需要保密：「一向個慣例，因為要保密嘅問題，同埋你冇預先做一啲防人哋入侵嘅措施，你叫起上嚟未必就可以做得到。我哋開會一直以嚟所有電話、iPad，都要鎖晒喺一個特別嘅櫃度先入去開得會，所以大家明白保密個要求係相當高。」

湯家驊指，反正今日行會沒有特別議程，而兩電加價議題亦不須由行會作決定，本身雙方已有行之有效的機制處理，不涉政策方向上的變更，因此也不用特別開會。