黎智英案︱梁美芬：應以平常心、學習心態看待釋法　別用政治目光

壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》下串謀勾結外國勢力等罪，獲高院批准聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司挑戰失敗後，進一步上訴至終審法院，最快今日（28日）下午會有書面裁決。基本法委員會委員梁美芬回應有關人大應否釋法的爭議時，表示內地與香港法制對法律的詮釋或有不同，而人大常委會過往亦多次就不同重大議題釋法，呼籲大家以平常心看待、抱「學習心態」去了解兩地法制的磨合，不應以政治目光看待。



指釋法是香港法治一部份

梁美芬今日（28日）下午一時許，到上環報名參加港區全國人大代表選舉期間，被問到釋法爭議。她提到，內地和香港法律在不同體制之下，普通法與中國法制的對法律的詮釋會有一定分別，亦會有一些情況是大家「殊途同歸」，現階段固然不能猜測正在法院審視的案件，但在過去案件中，人大常委會行使《基本法》解釋權時，通常都是認為案件對日後有深遠影響，涉及重大公眾利益，所以即使人大與香港法院有意見，亦不等於一定會動用釋法權，例如回歸初期的莊豐源案；有一些情況人大則會十分堅持，例如2011年的剛果案。

梁美芬認為「大家可以等一等」，一項法律立法原意可能不同人會有不同看法，但重申結果都可以是「殊途同歸」，以往很多有爭議案件都會出現這些情況，「大家可以用平常心去看這件事，這（釋法）是香港法治的一部份，基本法和國安法，人大常委會對其都有最終解釋權，解釋的時候是體現法治精神，不應該用政治的眼光去看，這是符合中國憲法、所有全國性法律。」她強調國安法是全國性法律，立法原意一定要問人大常委會才知道，過往亦有過5次釋法，「有不同意見的話，大家應該用學習的心態，就會更加明白港區國安法、兩地法律的體制，以及法律用語的詮釋。」

▼英國御用大律師Tim Owen較早前現身法庭。(詳看下圖)▼



法院受壓力？ 梁：有不同討論很正常

被問到全國人大常委譚耀宗的言論是否對法院構成一定壓力，梁美芬指國安法是相對新的全國性法律，適用於香港，有不同討論是很正常的，「法理的問題，由人大常委會一些權威的人來說，是比較合理的交流方式」。