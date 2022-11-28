盧寵茂：醫療復常尤其重要　拒評內地防疫示威：須考慮多種因素

醫務衞生局局長盧寵茂今日（28日）出席「保健海流協會成立七十五周年暨第五十屆理監事就職典禮」。活動結束後，盧寵茂接受傳媒訪問，他表示，當局一直監察本港疫情發展，留意到近日有升溫跡象，再次強調香港要精準抗疫，直言若香港要走復常之路，「醫療上嘅復常係好重要」。



被問到內地多個地方因嚴謹的防疫政策而爆發示威，盧寵茂表示：「每個地方，根據情況有不同防疫政策，須考慮多種因素，非其他地方可以評論。」



28%長者未打針 院舍個案增加

盧寵茂指，新冠疫情大流行未過去，加上冬季來臨，感染數字上升，對醫療系統構成一定壓力：「最近重症人數、死亡數字都有上升趨勢，尋日有20人死亡。我哋好關注呢個問題，特別係長者疫苗接種率唔夠高，有40%長者未完成三針，28%長者一針都未打（80歲以上長者），係好關注嘅問題，院舍嘅個案都增加。」

提到二價疫苗的使用，盧寵茂表示：「我哋係以科學數據、聯合科學委員會討論後決定使用，未來會不斷調整⋯⋯會再開會，檢討接種情況！」他強調，在疫情之路上希望「穩紮穩打」，不想走回頭路，期望市民合作：「疫情發生好難預計，未來會唔會有啲惡嘅、新發現嘅傳染病？我哋嘅防疫準備工作要做好。」

稱內地來港人士未發現太多確診

至於內地疫情升溫，惟內地旅客來港後不須隔離，會否對香港造成影響？盧寵茂表示，十分關注內地疫情，不過由內地來港旅客中，未有發現太多確診個案，相信是因為內地防疫政策嚴謹，認為不會對港構成風險。