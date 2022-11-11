疫苗通局部鬆綁　盧寵茂：唔好再話「唧牙膏」　過河唔知水有幾深

疫苗通行證下周四起（17日）實施鬆綁措施，「黃碼」人士可以進入主題公園、理髮店等須全程佩戴口罩的場所，毋須反掃針卡，但放寬細節被批評鎖碎「唧牙膏」，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀今日（11日）在立法會指，有關安排內容非常複雜，一般市民難以理解，「真係好複雜，我都睇咗好耐，可能我蠢啲啦！」

醫務衞生局局長盧寵茂則反駁，指在防疫上一直「穩紥穩打」，要求坊間「唔好再用『唧牙膏』呢種形容詞」。他形容，政府「過河唔知水有幾深」，逐步放寬防疫措施是「摸著石頭過河」，強調疫情走勢不清晰，不想魯莽地一次過取消所有防疫政策，免得出現反彈又要再走回頭路，但會繼續參考數據作出調整。



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葉劉稱真係好複雜：我都睇咗好耐 可能我蠢啲啦

葉劉淑儀指，市民難以分別「主動查核」和「被動查核」的意思，要求制訂這些措施時「簡單啲，或者向市民解說得清晰啲」，她自己則花了很長時間看新聞稿，「可能我蠢啲啦，可唔可以整多啲『懶人包』」。

盧寵茂則解釋，防疫上一直都希望「穩紥穩打」、 一步一步走，認為用「唧牙膏」形容放寬安排並不恰當，強調目前疫情走勢不清晰，多個國家出現個案上升趨勢，為醫療系統造成壓力，因此不希望魯莽地一次過取消所有政策，免得日後出現反彈和大規模爆發，又要再收緊：「過河唔可以一下跳落去，以為自己過得到。」

盧：過河唔可以一下跳落去 以為自己過得到

民建聯葛珮帆則關注，不少市民進入商場和街市都不掃「安心出行」，進入商場內的食肆才被要求「反掃」針卡，質疑進入商場掃「安心出行」的要求是否仍須維持。盧寵茂就強調，「安心出行」是防疫的重要一環，未來若出現疫情反彈或各種狀況，出行紀錄可供當局追蹤。他認為，「安心出行」有如手提電話和身份證，是每個人上街必備物品，但未必每日有人查核，並非複雜程序。