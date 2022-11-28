內地多市爆反封控示威　吳秋北：不了解原因無法評論

新疆烏魯木齊火災慘劇後，觸發內地多地民眾上街抗議過度防疫封控，亦有人高叫涉及政治訴求的口號。工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北今早（28日）報名競逐連任人代期間被問到如何看待內地示威浪潮時，回應指暫不清楚內地民眾叫口號的原因，無法評論。



陳曼琪拒評黎智英案釋法爭議

全國人大是全國最高權力機關，部份參選人被問及一些全國性的議題。有記問及吳秋北如何看待內地示威，他指：「要再了解一下具體嘅情況先可以評論，要再進一步了解，原則上我哋都唔希望防疫措施『層層加碼』，應該係精準、按國家主席習近平喺防疫會議中所提到嘅『二十條』規定去落實。」

隨後再有記者追問，內地示威民眾所叫的口號，涉及不少政治敏感內容。吳秋北表示：「未係好清楚佢哋叫（口號）嘅原因，所以冇辦法評論到。」

此外，近日黎智英案聘用外籍律師一事引起法律爭議，更上升至政界層面，部份政界人士包括全國人大常委譚耀宗認為應該釋法。同日報名的現屆人大代表陳曼琪被問到此事時，僅回應：「今日終審法院判決，暫時都唔方便評論，之後再傾。」