立法會補選︱建議不同時段投票以防疫　鼓勵使用「安心出行」

立法會選委會界別補選將於12月18日舉行，共有6名候選人，已經通過資格審查，將競逐4個席位。選舉管理委員會今日（28日）舉行網上候選人簡介會，選管會主席陸啟康講解選舉安排和指引。



立法會補選將於12月18日舉行。（資料圖片）

6人選4席 全票制須選擇4名候選人

12月18日早上9時至11時30分，選委將可於會展投票站投票。選舉事務處已為5個選委界別劃分成5個不同的建議投票時間，以減低新冠病毒傳播風險。陸啟康呼籲，選委按照建議時段到投票站投票。

今次選舉採取「全票制」，選委必須投票4名候選人，否則選票無效。現場有光學標記閱讀機，可核對選票是否已經選擇4名候選人，以及是否已填滿相關的橢圓圈，閱讀機不會記錄或點算選票上的選項。

陸啟康說：「選委須將未經摺疊的選票放入由投票站提供的封套內，再將載有選票的封套放入白色票箱內。」投票是自由和保密，投票站內不可以進行拉票活動，亦不可使用任何電子器材通訊、拍照、錄音或錄影。

為應對新冠肺炎，所有進入投票站及點票站的人士必須量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵的選委，會被引領到特別投票間投票，而有病徵的候選人及代理人則不准進入投票站。因應防疫及社交距離的要求，投票站內會設有超過70張發票櫃枱及約100個投票間，以便利選委盡快完成投票。

選管會建議進入投票站時使用「安心出行」。（資料圖片）

點票站及新聞中心必須使用安心出行

至於是否要用「安心出行」和「疫苗通行證」，陸啟康說現時選舉法例並沒有相關要求，但鼓勵選委進入投票站時使用「安心出行」，並遵守「疫苗通行證」規定。陸啟康強調，有否使用「安心出行」不會影響投票權。

至於中央點票站及新聞中心，由於不涉及投票權的考慮，除獲豁免人士外，所有入場人士必須使用「安心出行」及遵守「疫苗通行證」規定。

選舉事務處在竹篙灣社區隔離設施設立投票站，讓因為疫情隔離的選委投票。