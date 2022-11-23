立法會補選︱資審會確認6名候選人提名有效

立法會選委界四個議席補選12月18日舉行，候選人資格審查委員會今日（23日）確認6名候選人的提名全部有效，分別為黃梓謙、黃錦輝、何敬康、李廣宇、陳永光、尚海龍。



▼立法會補選6名候選人▼



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根據《基本法》，資審會負責審查並確認立法會議員候選人資格，資審會就有關人士是否符合擁護《基本法》、效忠中國香港特區的法定要求和條件作出決定。今次補選提名期11月14日結束，選舉主任共收到6份提名表格，資審會已完成審查，認為6名候選人符合「擁護《基本法》」和「效忠香港特區」的法定要求和條件，裁定他們提名有效。

選舉主任已通知所有候選人有關資審會的決定。資審會11月26日將按法例要求於憲報刊登有關獲裁定有效提名的6名候選人的姓名、地址及候選人編號的公告。