立法會補選︱距投票日剩三周 6名候選人抽編號
撰文：文維廣
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立法會四個選委界議席補選下月18日舉行，政府今（26日）刊憲公布6名候選人提名有效，並經抽籤決定各人編號，由1至6依次為中大教授黃錦輝、民建聯陳永光、新民黨何敬康、全國港澳研究會理事黃梓謙、商湯科技尚海龍、以及工聯會李廣宇。
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選委界議席由1,400多名選委會委員投票產生，候選人本身不需要是選委。下周一（28日）選管會將為候選人舉行網上簡介會，投票當日票站設於灣仔會展，投票時間為上午9時至11時30分。
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