港區人大代表提名期最後兩日　陳帆、李慧琼、陳曉峰報名參選

港區全國人大代表選舉提名期今日（29日）來到最後兩天，繼續多人遞交報名表格參選，包括前運輸及房屋局局長陳帆、民建聯主席李慧琼、現屆人大代表、自由黨陳曉峰、教聯會主席黃錦良等。



陳帆表示，獲得超過200個提名，將繼續與選委保持溝通，尋求更多支持，期望日後為國家及人民服務。他沒有回應是否受到中央「祝福」。目前為全國政協委員的李慧琼，就取得包括新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀、經民聯主席盧偉國在內，逾400張提名望「轉跑道」。



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李慧琼稱，國家和香港都步入新時代，作為土生土長的香港人，會懷着謙卑的心了解市民所思所想，繼續幫助市民解決問題，凝聚和團結愛國愛港的力量。至於會否爭取成為常委，李慧琼指，如此重要的崗位必須得到國家的信心，相信中央會細心安排德才兼備的人選，個人想法不是考慮因素。

被問內地示威 李慧琼：防疫要人民至上生命至上

對於內地爆發反對防疫政策的示威，李慧琼相信，國家防疫政策的初心是保障市民的生命健康，但需要各地方單位按實際情況執行，做到人民至上、生命至上，中央定會嚴肅處理不當行為。

陳曉峰：市民舉白紙會否犯法 視乎白紙上寫甚麼

現屆人大代表、自由黨陳曉峰持300多個提名爭取連任，包括人大常委譚耀宗。他表示未來將關注環保議題，發揮香港在「一國兩制」下的優勢。對於內地示威，他指，動態清零不代表一宗確診個案都不能有，而是要以科學方法執行。至於內地的實際情況他說不在現場，但理解市民都會有抗疫疲勞，認為一定要人民至上、生命至上。至於有香港市民舉白紙聲援會否觸犯法例，他就認為要視乎白紙上寫甚麼。

此外，教聯會主席黃錦良也到場報名，他取得218份提名，包括現屆人大常委譚耀宗、全國政協常委林建岳及蘭桂坊集團主席盛智文。他指，反修例事件中，不少青年誤入歧途，本港急需建立一套與「一國兩制」相適應的教育體系，未來會積極推動教育改革、國安教育、關注教師專業操守，並更好培養德才兼備、愛國愛港的新一代。他不清楚內地有大學生就防疫政策示威的詳情，表示不作評論，但認為愛國愛港的標準是希望國家有進步，有意識維護國家安全，若未能自覺維護國安，則不能稱為愛國者。

除此之外，證監會主席雷添良、香港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長朱立威，及萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林今早（29日）也到場報名，他們都獲得超過200個提名，希望成為國家和香港的橋樑，為國家和香港服務。