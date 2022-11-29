人大選舉提名期明日結束　林順潮料明年3月有望逐步通關

港區人大代表換屆選舉提名期明日（30日）結束，今日（29日）至少17人遞表報名，包括立法會議員林順潮、馬逢國、吳永嘉、前政府資訊科技總監楊德斌、港區全國人大代表兼嶺南大學校董會主席姚祖輝等。



林順潮被問到通關時指，明年3月舉行兩會，因應政府換屆後架構及人事或有變動，加上天氣轉熱，估計有助推動逐步通關。他又相信，內地的反封控示威是抗疫疲勞的自然反應，政府須加強與人民溝通和磨合，認真關注問題，相信能迎刃而解。



本身是醫生的立法會議員林順潮持有229份提名，包括立法會主席梁君彥、人大常委譚耀宗、前人大常委范徐麗泰等，表示將致力促進兩地醫療融合、生物醫藥科技發展及關注疫情防控。他認為，明年3月有望逐步通關，因為政府換屆或導致人事及管理架構變動，不過即使「0+0」也不代表不做任何防疫工作，現在最重要是疫苗接種。

馬逢國：不掌握人大釋法日期 料很快有回應

另一位立法會議員馬逢國接獲352個提名爭取連任，被問及有關特首李家超就黎智英案向中央提請人大釋法一事，馬逢國表示，不掌握實際日子，但會有程序處理，相信當局很快會得到人大的回應。他認為，終審法院的裁決令人意外，因牽涉國家安全是非常嚴肅的問題，看不見任何地方會容許非本國的律師為被告抗辯，且審訊過程或觸及國家機密，在維護國家安全的角度，不應容許不是自己國家的律師或司法人員參與國安案件。

至於內地反封控示威，馬逢國說，內地嚴謹的防控措施取得成功，必然會製造一些不便，有人覺得抵觸或不滿可以理解，不排除有外部勢力參與，因外地類似事件也可看見境外勢力的影子，不過實際內容及其他複雜情況他無法知悉，事件仍有待觀察。

+ 1

姚祖輝：若不違法 嶺大學生聲援白紙示威會支持

此外，港區全國人大代表兼嶺南大學校董會主席姚祖輝也爭取連任，他取得288個提名，期望改進香港營商環境，說好香港故事。被問到若有嶺南大學生聲援內地白紙示威會如何處理，姚祖輝表示，最重要是學生奉公守法，只要不違反《國安法》，符合國家及香港的法律框架，他會支持。

今日（29日）全日共17人遞表報名，立法會議員吳永嘉、前政府資訊科技總監楊德斌、香港科技大學校長、港區全國人大代表朱葉玉如、香港美術家協會主席林天行、中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長冼漢廸、香港再出發大聯盟總主任黃冰芬、全國政協委員樓家強都先後於下午到場報名。