江澤民逝世｜「眾裡尋他江握手」經典　被指力挺董建華任特首

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於當日12時13分在上海逝世，享年96歲。



江澤民與香港關係千絲萬縷，香港與澳門回歸都是在他任內進行，並主持政權交接儀式。至於另一最為港人熟悉的畫面，可以說是回歸前的「江握手」。



「江握手」，定江山。內地官場禮節嚴謹，國家領導人握手每每充滿政治含金量。1996年1月，當時的國家主席江澤民在北京接見香港特區籌委會，他在150多個籌委中，特意找出董建華，並與他握手，這次「江握手」被視為奠定董建華日後坐上特首寶座的重要舉措。（電視畫面截圖）

董建華大比數勝出特首選舉 「江握手」被指中央祝福

董建華在末代港督彭定康時期被委任為行政局（今行政會議）成員，正式踏足政界。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進一百五十多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，並解讀為得到「中央祝福」。

同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。

江澤民在2000年10月27日，接見時任特首董建華。香港記者張寶華追問，中央支持董建華連任，是否被視為「欽點」，江澤民罕有斥責香港記者「too young」（太年輕），「too simple,sometimes naive」（太簡單，有時幼稚），亦是江、董親密關係下較為人認識的一幕。

在2000年10月27日，江澤民罕有斥責香港記者「too simple,sometimes naive」。（亞視截圖）

1998年到訪新港城中心商場 近距離與市民談話

至於江澤民本人亦多次來訪，除了主持回歸儀式，1998年回歸1周年亦再次親臨香港，並到訪沙田醫院和馬鞍山新港城中心商場，近距離與市民見面和談話。

到了2002年回歸五周年，江澤民再次訪港，參與董建華第二任期宣誓儀式。

1998年央視新聞報道，江澤民到訪馬鞍山新港城中心商場，與市民近距離談話。（網上影片截圖）