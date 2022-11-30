江澤民逝世　享年96歲　死因曝光：患白血病合併多臟器功能衰竭

周三（30日），中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會、中國共產黨和中華人民共和國中央軍事委員會發布告全黨全軍全國各族人民書，極其悲痛地向全黨全軍全國各族人民通告，前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於當日12時13分在上海逝世，享年96歲。



江澤民遺像。（新華社）

江澤民1926年8月17日出生，江蘇省揚州市人，畢業於國立交通大學（今上海交通大學）電機系。曾任中共總書記、中華人民共和國主席、中央軍事委員會主席等職。作為中共第三代領導核心，江澤民一直以來備受各方關注。

江澤民是電力機械製造業出身，在汽車製造業亦有工作領導經歷。早期曾擔任過中國電子工業部部長，中共上海市委副書記、市長、市委書記等職務。

1989年至2002年間擔任中共總書記，1993年至2003年間擔任中國國家主席。軍隊方面，江澤民於1989年至2004年擔任中共中央軍委主席。江澤民是中共第十二至十五屆中央委員；第十三至十五屆中央政治局委員、常委。

自1989年6月江澤民臨危受命擔任中共總書記以來，至2002年卸任，中國自身乃至與外部世界的關係急劇變化。他被認為在任期內很好處理了一系列事件，尤其是「9・11」發生後，江澤民當機立斷致電美國總統小布殊（George W. Bush）慰問、改善中美關係，為中國贏得關鍵十年。

江澤民被認為是中國領導人中較為多才多藝的一個。（Getty Images）

江澤民理論著作有「三個代表」重要思想、《江澤民文選》等。家庭方面，其夫人為王冶坪，育有江綿恆、江綿康兩子。

其中，長子江綿恆畢業於美國費城的德雷克塞爾大學（Drexel University）研究生院，獲得博士學位，曾任中國科學院副院長兼任上海分院院長，也曾擔任上海汽車集團有限公司董事，中國網絡通信集團有限公司董事，上海機場集團有限公司董事等多項職務，後擔任上海科技大學校長。

次子江綿康，畢業於上海第二工業大學，後去德國進修，後任上海城市地理有限公司董事長。

以下為官方通告全文：

江澤民同志是我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

江澤民同志從青少年時代起就勤奮學習，追求真理，受到愛國主義思想和民主革命思想的啟蒙。在大學學習期間，經過積極參加抗日愛國活動洗禮，江澤民同志形成了馬克思主義世界觀，完成了人生道路的選擇，最終確立了為民族解放、人民幸福而奮鬥的人生理想和信仰。一九四七年從上海交通大學畢業後，江澤民同志到工廠工作，在工人群眾中並在青年會夜校職業青年中從事革命宣傳工作，一九四九年組織工人群眾開展護廠活動，迎接上海解放。

中華人民共和國成立初期，江澤民同志先後擔任上海益民食品一廠第一副廠長、上海製皂廠第一副廠長、第一機械工業部上海第二設計分局電器專業科科長等職。一九五四年，國家在長春興建第一汽車製造廠，需要大批專業技術幹部和管理幹部，江澤民同志應調前往，一九五五年赴蘇聯莫斯科斯大林汽車製造廠實習。一九五六年回國後，江澤民同志任長春第一汽車製造廠動力處副處長、副總動力師、動力分廠廠長。一九六二年，江澤民同志調任第一機械工業部上海電器科學研究所副所長，負責該所科研領導工作。一九六六年，江澤民同志調任武漢熱工機械研究所所長、代理黨委書記，後任黨委書記，組織原子能發電設備設計工作。 「文化大革命」開始後，江澤民同志受到衝擊。一九七〇年，江澤民同志調到第一機械工業部工作，一九七一年任中國第一機械工業部派駐羅馬尼亞專家組總組長，一九七三年回國先後任第一機械工業部外事局副局長、局長。一九八〇年，江澤民同志擔任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長、黨組成員，主管實施廣東、福建兩省實行特殊政策、靈活措施和試辦經濟特區等開創性工作。一九八二年，江澤民同志任電子工業部第一副部長、黨組副書記，一九八三年任部長、黨組書記，為我國電子工業發展作出了重要貢獻。一九八二年九月，江澤民同志在黨的第十二次全國代表大會上當選為中央委員。

一九八五年，江澤民同志任上海市市長、中共上海市委副書記。一九八七年，江澤民同志在黨的十三屆一中全會上當選為中共中央政治局委員，並任中共上海市委書記。擔任上海市長、市委書記期間，江澤民同志帶領上海廣大干部群眾振奮精神、勇於探索，推動上海改革開放和社會主義現代化建設取得重大突破，浦東開發開放蓄勢謀篇，推動黨的建設、精神文明建設、社會建設取得重大進步。一九八九年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。

一九八九年，在黨的十三屆四中全會上，江澤民同志當選為中共中央政治局常委、中央委員會總書記。同年，黨的十三屆五中全會決定江澤民同志為中共中央軍事委員會主席。一九九〇年，在七屆全國人大三次會議上當選為中華人民共和國中央軍事委員會主席。

江澤民是中共第三代中央領導集體的核心。（資料圖片）

江澤民同志是黨的第三代中央領導集體的核心。二十世紀八十年代末九十年代初，國際國內發生嚴重政治風波，世界社會主義出現嚴重曲折，我國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。在這個決定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，緊緊依靠全黨全軍全國各族人民，旗幟鮮明堅持四項基本原則，維護國家獨立、尊嚴、安全、穩定，毫不動搖堅持經濟建設這個中心，堅持改革開放，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，打開了我國改革開放和社會主義現代化建設新局面。

從黨的十三屆四中全會到黨的十六大的十三年中，國際形勢風雲變幻，我國改革開放和社會主義現代化建設進程波瀾壯闊。在國際國內十分複雜的形勢下，江澤民同志帶領黨的中央領導集體，高舉馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論偉大旗幟，堅持黨的基本路線不動搖，團結全黨全國各族人民，抓住機遇、深化改革、擴大開放、促進發展、保持穩定，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段公有製為主體、多種所有製經濟共同發展的基本經濟制度和按勞分配為主體、多種分配方式並存的分配製度，制定和實施了促進改革發展穩定的一系列方針政策和重大戰略，銳意推進經濟體制改革、政治體制改革、文化體制改革和其他各方面改革，開創全面改革開放新局面，實施依法治國基本方略，堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸，堅持獨立自主的和平外交政策，打開外交工作嶄新局面，推進黨的建設新的偉大工程，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向二十一世紀。在以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體領導下，我們從容應對一系列關係我國主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟領域和自然界出現的困難和風險，保證了改革開放和社會主義現代化建設的航船始終沿著正確方向破浪前進。黨的十三屆四中全會以來十三年我們黨和國家取得的巨大成就，同江澤民同志作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的。

江澤民同志擔任中央軍事委員會主席期間，深刻洞察和把握國內外形勢的重大變化和世界新軍事變革的發展趨勢，對加強國防和軍隊現代化建設提出了一系列新論斷新舉措，豐富和發展了毛澤東軍事思想和鄧小平新時期軍隊建設思想，創立了江澤民國防和軍隊建設思想，領導國防和軍隊現代化建設取得了巨大成就。江澤民同志強調，要堅持國防建設與經濟建設協調發展的方針，加強人民軍隊革命化、現代化、正規化建設；按照政治合格、軍事過硬、作風優良、紀律嚴明、保障有力的總要求，緊緊圍繞打得贏、不變質兩個歷史性課題，全面推進人民軍隊建設；毫不動搖堅持黨對人民軍隊的絕對領導，始終把思想政治建設擺在我軍各項建設的首位，永葆人民軍隊性質、本色、作風；貫徹積極防禦的軍事戰略方針，推進中國特色軍事變革，按照建設信息化軍隊、打贏信息化戰爭的目標，堅定不移走中國特色的精兵之路，實現我軍現代化跨越式發展；實施科技強軍戰略，堅持從嚴治軍、依法治軍、勤儉建軍，探索新的歷史條件下治軍的特點和規律，與時俱進推進我軍各項建設；深化國防科技工業體制改革，增強自主創新能力，加快國防科技和武器裝備發展，走出一條投入較少、效益較高的軍隊現代化建設路子；按照平戰結合、軍民結合、寓軍於民的方針，提高國防動員能力，發展高技術條件下人民戰爭的戰略戰術，鞏固軍政軍民團結。這一切，對於加強國防和軍隊現代化建設具有長遠指導意義。

江澤民同志堅持馬克思主義的思想路線，尊重實踐，尊重群眾，準確把握時代特徵，科學判斷我們黨所處的歷史方位，圍繞建設中國特色社會主義這個主題，在改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各方面都提出了一系列新思想新觀點新論斷，為堅持和發展黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗作出了傑出貢獻。特別是他集中全黨智慧創立了「三個代表」重要思想，實現了黨在指導思想上的又一次與時俱進，體現了一位真正馬克思主義者的巨大政治勇氣和理論勇氣。「三個代表」重要思想突出強調我們黨始終代表中國先進生產力的發展要求、代表中國先進文化的前進方向、代表中國最廣大人民的根本利益，遵循了人類歷史發展進步的普遍規律，順應了時代發展潮流和我國社會發展進步要求，反映了全國各族人民利益和願望，抓住了新形勢下提高黨的執政能力、鞏固黨的執政地位、完成黨的執政使命的根本。「三個代表」重要思想最鮮明的特點和最突出的貢獻，在於用一系列緊密聯繫、相互貫通的新思想新觀點新論斷，進一步回答了什麼是社會主義、怎樣建設社會主義的問題，創造性回答了建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的問題，是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的繼承和發展，深化了我們對新的時代條件下推進中國特色社會主義事業、加強黨的建設的規律的認識。

江澤民同志高度重視事關黨和人民事業的重大戰略問題。在籌備黨的十六大期間，江澤民同志主動提出，為了黨和國家事業長遠發展，為了黨和國家長治久安，他不再擔任中央領導職務，並從中央委員會退下來，以利於促進黨和國家高層領導新老交替。黨中央同意了江澤民同志的請求。從當時國際形勢複雜多變、國防和軍隊建設任務繁重考慮，黨的十六屆一中全會決定江澤民同志留任中共中央軍事委員會主席。黨的十六屆一中全會後，江澤民同志全力支持以胡錦濤同志為總書記的新一屆中央領導集體的工作，盡心盡力履行黨中央交付他的職責。二〇〇四年，江澤民同志從黨和國家事業長遠發展的大局出發，又主動提出辭去他擔任的黨和國家中央軍事委員會主席的職務，充分體現了他對黨和國家事業發展的深謀遠慮。

從領導崗位上退下來以後，江澤民同志堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。二〇〇六年，江澤民同志親自主持編輯和逐篇審定《江澤民文選》第一卷、第二卷、第三卷。 《江澤民文選》主要收入了江澤民同志從二十世紀八十年代末至二十一世紀初具有代表性和獨創性的重要著作，為我們更深入地學習領會「三個代表」重要思想，繼續推進中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程提供了重要教材。

江澤民同志目光遠大、審時度勢，總是從中國和世界發展大勢、從黨和國家工作全局出發觀察和思考問題，不斷推進理論創新和其他各方面創新。江澤民同志信念堅定、處事果斷，總是把黨和人民放在心中最高的位置，始終不渝堅持共產黨人的理想信念，在關鍵時刻具有作出果敢決策的非凡膽略和進行理論創新的巨大勇氣。江澤民同志尊重實踐、與時俱進，總是緊緊把握時代發展脈搏和契機，堅持從黨和人民活生生的實踐出發總結經驗、尋找路子，腳踏實地而又開拓進取推進黨和國家各項工作。江澤民同志尊重群眾、關心群眾，總是高度關注人民群眾安危冷暖，依據最廣大人民根本利益來檢驗和推動工作。江澤民同志的優秀品格和高尚風範將永遠教育和激勵我們前進。

江澤民同志的逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失。黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念。

我們一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命，使我們黨堅守初心使命，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

我們一定要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，勇於進行理論探索和創新，在新時代的偉大實踐中不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界，讓當代中國馬克思主義放射出更加燦爛的真理光芒。

我們一定要堅定不移堅持中國共產黨領導、堅持中國特色社會主義，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上、把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中，團結一心為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標而努力，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

我們一定要堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，樹牢群眾觀點，貫徹群眾路線，尊重人民首創精神，堅持一切為了人民、一切依靠人民，從群眾中來、到群眾中去，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民同呼吸、共命運、心連心。

我們一定要努力學習「三個代表」重要思想，學習江澤民同志的革命精神和革命風範，學習他運用馬克思主義立場、觀點、方法研究新情況、解決新問題的科學態度和創造精神，為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國而團結奮鬥。

中華民族的偉大復興事業，凝結了包括江澤民同志在內的一代又一代共產黨人的心血和奮鬥。前進道路上，全黨全軍全國各族人民要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，堅定信心、同心同德，埋頭苦幹、奮勇前進，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

江澤民同志永垂不朽！