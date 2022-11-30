江澤民逝世｜1998年訪新港城未設安檢　老街坊讚夠膽色

新華社今日（30日）報道，前國家主席江澤民今午逝世。1998年7月1日是香港特區成立一周年紀念日，時任國家主席江澤民與前副總理錢其琛在主權交接一周年之際，再到香港為「一國兩制」注入強心針。當日報章預告領導人落區的行程，在時任行政長官董建華陪同下，他們先到訪沙田醫院與留醫病人交流，更即席揮毫「寫大字」，之後再到馬鞍山新港城中心商場，大批市民預早到商場等候。



江澤民在回歸一周年時到訪馬鞍山新港城。（政府新聞處圖片）

走入人群夠膽色

到訪時間雖短，但有領導人落區還是吸引近千馬鞍山街坊到場湊熱鬧，馬鞍山居民王伯數年前接訪訪問時憶述，他們一家居於馬鞍山已有30年，當日他得悉有領導人會到訪時，便帶同太太和約10歲的女兒到商場等候，女兒身型嬌小尚可湧至人群前端，並近距離一睹江澤民，但他與太太只能隔着層層人群、在數米觀看江的風采。

被問到對江的印象，王伯肯定的說「夠膽色！」雖然當日有保護要人組（G4）及一干保安為江澤民及董建華開路，但有市民仍成功上前與他握手。「佢作為國家元首，咁多市民（圍着他），全部人都冇經過驗查喎。」

一位不願出鏡的耀安邨女街坊當日途經新港城購物時，也有緣見到江澤民，對當日畫面非常深刻：「佢嗰日着住米色外衣！嗰日我去買嘢，由街市用扶手電梯直上商場，一上去已經圍咗路。」女街坊只能遠遠眺望：「望到小小啦，佢唔係好高大之嘛！」或者當日商場人太多，女街坊未留意董建華都在場，她笑說回歸20年來未見過歷任特首，卻有幸見識國家領導盧山之貌。

新港城翻新後已拆走音樂噴泉地標。（資料圖片／邱靖汶攝）

十年人物幾番新 商場裝修歷史不留痕

當年江澤民曾經到零食店「優之良品」與男童對談，翻查報道，由於舖面夠大而且玻璃門窗方便拍攝，雖未獲預早通傳，但醒目的店員一早預料到江澤民會「巡舖」，但當國家主席、市民和記者突然湧至還是方寸大亂，相機亦「怕醜」失靈錯過合照機會。

當年江澤民到訪，攝影師成功在中庭噴水池附近的高位拍得人山人海盛況。