江澤民逝世｜胡曉明為舊識：望他一路好走　陳振彬哽咽讚改革開放

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於今午（30日）在上海逝世，享年96歲。



現屆港區人大代表、菱電發展有限公司主席胡曉明直言，對於江澤民逝世應到突然和傷心，又指江澤民與自己爸爸相繼離世，相信二人會在另一個世界見面。



現屆港區人大代表陳振彬對此感到「非常痛心、痛惜」，感謝江澤民在國家改革開放、香港回歸作出巨大貢獻。



陳振彬期望香港人繼續努力，報答江主席的關心。（文睿攝）

父與江為校友 胡曉明上海工作受過照顧

人大選舉今日最後一日提名，多人前往辦事處報名。胡曉明得悉江澤民逝世消息後，感到突然和傷心。他指自己與江澤民相識多年：「佢係上海長期工作，80年代我又參與建設上海嘅工作，所以同江（國家）主席關係比較密切。」他又透露，自己父親與江澤民均是上海交通大學的校友，因此不論在上海或北京，也得到江澤民的照顧。他感嘆說道：「人生在世，終須一死，我爸爸喺早幾個月都先走一步⋯⋯黨主席同佢，可能喺另一個世界見面，相信佢地都會互相明白，希望佢安息、一路好走。」

回歸後國家對港無微不至 陳振彬：江主席做落嚟

陳振彬哽咽地說：「江主席對改革開放作出咗好大貢獻，亦令香港回歸非常順利，所以我覺得我哋係非常懷念江主席⋯⋯香港市民見到回歸以來，國家對香港無微不至，都係江主席做落嚟，令香港回歸後發展一路更好，期望香港人繼續努力，報答江主席嘅關心！」陳振彬亦希望江澤民家人節哀順變。

工聯會會長吳秋北直言，逝世消息「有啲突然」，令人感到婉惜，感激江澤民於八、九十年代時，臨危受命，為國家改革開放作出貢獻：「帶領共產黨有新變革！」香港中華總商會永遠榮譽會長李應生對此感到沉重，將會繼承江澤民為國效勞嘅精神。