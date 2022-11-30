江澤民逝世︱政府網頁首頁部份轉為黑白　有網頁將國徽區徽轉黑白

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於今午（30日）在上海逝世，享年96歲。



特區政府部份部門網頁以及立法會網頁，首頁轉為黑白，包括特首李家超、政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波的照片，只餘下國徽、區徽仍然是彩色。但截至晚上11時，仍有部份網頁未轉色。



行政長官網頁由於載有特首李家超的照片和歡迎辭，晚上一度將李家超照片轉成黑色，約11時將李家超照片下架。政務司司長及財政司司長網頁亦分別將司長陳國基和陳茂波的照片與歡迎辭放在首頁，相片成黑白，截至晚上11時仍維持不變。

律政司亦將首頁轉為黑白，但由於沒有將律政司司長林定國的歡迎辭放在首頁，並沒有出現照片轉黑白的情況。

香港政府的入門網站「香港政府一站通」，首頁轉為黑白，國徽、區徽則維持正常。然而截至晚上11時，該網頁介紹政府網站及人員，以及介紹政府架構的頁面，將國徽、區徽轉成黑白。

政府總部禮賓處將網頁各頁面轉為黑白，包括介紹國旗、國徽、區旗和區徽的頁面，但將國旗、國徽、區旗和區徽亦轉為黑白。

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政策局方面，部份亦有將首頁轉為黑白，例如政制及內地發展局、教育局等，其中教育局將區徽轉為黑白。但亦有部份暫沒有改變，例如醫務衞生局、文化體育及旅遊局等。

其他部門方面，今日（30日）天氣轉冷，市民最留意的天文台網頁，首頁亦已經轉為黑白，但天文台標誌則維持彩色。而首頁的各項氣象工具都轉成黑白，顯示降雨率的雷達圖，原本彩色的雨量尺變成了灰階。進入天文台其他頁面則仍舊是彩色，包括各項氣象圖。

勞工處、警務處亦轉為黑白。而運輸署、消防處等部門暫未有改變，首頁維持彩色。