李家超：針對性防疫方案保盛事穩妥　中總蔡冠深憶江澤民親自接見

香港中華總商會（中總）今日（1日）舉行就職典禮，特首李家超表示，本港過去兩個月舉行多項國際盛事，他承諾港府會繼續設計針對性的防疫方案，使盛事穩妥進行。李家超又提到早前的「泰國之旅」，指兩地交流正面，當地企業對港發展有興趣，港府將會繼續到訪傳統、新興市場，「令香港這顆東方之珠再次閃閃生輝」。



前國家主席江澤民昨午（30日）逝世，享年96歲。典禮開始前，大會特設默哀環節，中總會長蔡冠深亦在致辭時，對江澤民逝世表示深切悼念。



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李家超讚揚中總是經貿交流平台，為國家經濟發展作出貢獻，形容為「中堅力量」。他又指，中總與港府合作無間，使港府政策更貼近商界意願，成為兩者的溝通橋樑。他指說，香港面對歷時3年疫情、外圍環境挑戰，香港仍砥礪前行，得到背靠祖國、「十四五規劃」等優勢，為香港帶來機遇。

蔡冠深憶述江澤民對中總發展的支持，舉例指江澤民曾經親自接見中總訪京團；自己在1995年6月，得到江澤民在中南海單獨接見，對香港回歸祖國懷抱的前景，和香港青年的責任和擔當作了分析。

蔡冠深指江澤民提出「三個代表」重要思想，成功帶領中國經濟高速發展。他未來會繼續努力，遵循國家主席習近平的指示，化悲痛為力量，按照中共二十大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興團結奮鬥。