江澤民逝世｜中聯辦設靈供弔唁　特首李家超率行會、官員到場弔唁

前國家主席、中共前總書記江澤民於昨日在上海逝世，香港中聯辦今日（1日）下午2時半開始設靈供弔唁。行政長官李家超前往弔唁，並代表香港特別行政區表達對江澤民主席的「無比崇敬和深切悼念之情」。



而其他港府主要官員和行政會議非官守議員亦先後前往弔唁，並表示深切哀悼。



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行政長官李家超前往中聯辦弔唁，並代表香港特別行政區表達對江澤民主席的無比崇敬和深切悼念之情。特區政府主要官員和行政會議非官守議員亦先後前往弔唁，並表示深切哀悼。除了主要問責官員，終審法院首席法官張舉能亦與部分法官一同出席。

終審法院首席法官張舉能（左）亦有到場。（港台直播截圖）

而在下午約2時45分，行政會議非官守議員召集人、立法會議員葉劉淑儀，帶領一眾行政會議非官守成員，包括前金管局局長任志剛等，率先入場弔唁。

下午約3時，立法會主席梁君彥帶領一眾立法會議員進場，包括邵家輝、姚柏良、容海恩等。

香港中聯辦今日下午2時半開始，至追悼大會舉行之日，都會在辦公樓內設靈堂，接受香港各界弔唁，時間為每日上午9:30至12:00、下午2:30至5:30。

香港中聯辦公告表示，弔唁者須提前致電預約，嚴格遵守特區防疫規定，進入中聯辦大樓須掃「安心出行」，並出示當天快測陰性證明、或24小時內核酸檢測陰性證明，同時出示健康碼藍碼及測量體溫，著裝肅穆，不攜帶手袋等物品，全程佩戴N95或以上標準口罩。

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