投票率大跌？選管會主席陸啟康自比球證：多人睇波會吹得更開心

立法會選舉12月18日舉行，上任選舉管理委員會主席逾3個月的陸啟康今日（2日）與傳媒聚會，提到相關工作已準備就緒，選管會加強培訓工作人員，確保點票過程順暢，但未有為點票時間設下目標。



被問到完善選舉制度後投票率大跌，陸啟康稱自己的身份有如球證，應慎言避免表態，但相信「多啲人睇波，球證一定吹得開心啲。」



研修改選舉指引 確保不影響選舉公平公正

陸啟康表示，選管會稍後將檢視完善選舉制度後的選舉安排，希望有效率及人性化地處理每一場選舉，除了方便選民外，對參選者也要人性化。他說，過去選舉指引及法例較為複雜，令人容易犯下無心之失，選委會會檢討如何改善選舉指引，會確保不會抵觸選舉公平公正及誠實地進行的原則。

研縮短投票時間 事前公眾諮詢平衡投票權

他提到，過往看到工作人員「幾陰公」，需要通宵達旦點票，除了使用電子儀器加快點票過程外，亦會研究縮短投票時間，但同時會平衡選民投票權利，事前會進行公眾諮詢，並參考更多數據，不能「離地」。

陸啟康拒絕為12月的立法會補選點票時間設下目標，認為這並非健康的做法，強調點票並非鬥快，不希望工作人員因為趕時間而出錯，最重要的是點票結果準確。

作為球證須慎言：不可透露喜歡歐洲或南美波

被問到市民能否戴黑色或印上「香港加油」的口罩投票，以及對投票率大跌的看法，陸啟康自比球證，稱主持球賽需要慎言，不可透露喜歡「歐洲波」還是「南美波」，「唔係嘅話之後我吹一場西德同阿根廷，會唔會覺得我偏幫邊一隊。」他又反問傳媒會否問球證，對今日多人觀賽或是少人觀賽有何感受，但認為「多啲人睇波，球證一定吹得開心啲。」

至於如何提升選民登記人數，陸啟康稱這屬個人意向，不能強迫他人登記，「冇咩辦法」，只能多加宣傳，「睇吓可否用球證魅力感受人睇。」

自爆初上任將「投票站」講成「投注站」

陸啟康笑言選管會主席的工作「無咩特別」，自己也幾經掙扎後，因希望服務香港這個家，才決定出任。他稱自己過往在法庭上用慣英語，出任選管會主席後需要時間熟習中文用語，一開始更鬧出笑話，在會議上將投票站講成投注站。

被問到對上一次投票是何時，陸啟康說：「我每一次都有投票，如果有得投嘅話」，又打趣道自己出入投票站多過投注站。

未能擔保不會發生資料外洩 承諾跟進機制

選舉事務處過去發生多宗選民資料外洩事件，陸啟康說，不能擔保以後不會發生資料外洩事件，但選管會意識到個人私隱的危險性及重要性，會跟進相關機制，避免資料外洩。

被問到境外投票是否未來目標，陸啟康指，境外投票涉及政策問題，需要由政策局研究，但當中有很多細節需要小心處理，包括自主性及保密性問題，亦要考慮到能否在境外執行本港選舉法例。