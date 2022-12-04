黎智英聘英御狀︱譚耀宗 ：如無本地律師接手　可送內地受審

特區政府就《港區國安法》提請人大釋法，全國人大常委譚耀宗認為，難以為海外律師參與國安案件訂例外情況。如果最終無本地律師接手案件，可把涉案人士送往內地受審。



壹傳媒創辦人黎智英獲准聘請英國大律師Tim Owen，為其涉違《港品國安法》案件抗辯，最終港府提請人大常委會，就海外律師能否參與本港國安案件釋法。

全國人大常委譚耀宗今日（12月4 日）接受電視訪問時稱，人大常委會例會最快本月底召開，暫時未知會否討論釋法。不過，他認為事情非太複雜，即使月底開會討論也有足夠時間準備，相信解釋的範圍不會過闊。

譚耀宗料人大常委會就《港區國安法》釋法的解釋範圍不會太濶

至於何謂參與國安法案件？會否包括禁止海外律師提供法律意見？譚耀宗認為，難以制止給予法律意見，例如若當事人不公開曾諮詢海外法律意見，又怎樣制止？執行上是有問題。不過，譚耀宗強調，不容許海外律師代表被告人參與辯護，是與《國安法》的立法精神，以及邏輯是吻合的。

若無本律師接手 可移交內地審訊

被問及若無本地執業律師願意接手案件時，將可如何處理？譚耀宗指，既然不能讓海外律師處理的話，若遇到無本地律師願意接手案件時，可移交至內地審理。《國安法》已有條文訂明。譚耀宗不認同會對被告人造成不公，因為機制已列明於法例內，又指如果人大常委會作解釋時，寫那麼多例外，將很難執行。

既然係唔畀海外律師嘅話，如果遇到你講才講所嘅情況（指無本地律師接手案件），咁咪移交返去內地審理囉，呢個已經有個條文。 譚耀宗

譚耀宗指若無本地律師願接手黎智英涉違國安法案，可送回內地審理

根據《港區國安法》55條，現在只有三種情況，包括涉及複雜的境外勢力介入、特區政府無法有效執法及國安面臨重大現實威脅，可由內地審理。

曾思考非釋法以外解決方法

另外，譚耀宗強調，非不得已不會「釋法」，曾思考特區政府能否有其他處理方法。他指有電視新聞曾指出，該英國大律師的工作簽證已過期，如果入境處處長拒再簽發工作簽證，該大律師便不能上庭是否便解決到問題呢？不過，也坦言此方法並不能徹底解決問題。

譚耀宗指不容許海外律師參與涉國安法案件符合立法精神

黎智英涉違國安法案，引致特區政府提請人大釋法

至於《港區國安法》實施僅兩年多已首度「釋法」，譚耀宗承認，事前無料到有此發展，但指當日人大常委會制《港區國安法》的時間非常急迫，但整體而言法例仍是完備的。