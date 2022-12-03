黎智英案掀釋法風波　陳弘毅：迫不得已才釋法　條例需配合國安法

終審法院拒絕律政司就壹傳媒創辦人黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen的上訴許可申請，引發釋法風波。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今（3日）出席一個法律論壇表示，政府今次先嘗試說服法院拒絕黎智英聘請英國御用大律師，「釋法我諗都係最後選擇」，又指按人大以往慣例，只有在迫不得已情況下才會釋法。



他稱，因香港曾為英國殖民地，亦曾欠缺資深法律人員，故《法律執業者條例》容許在某些情況下聘情外國律師，但隨《港區國安法》生效，條例如何與國安法配合是需要處理的問題。



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陳弘毅表示，國安法與基本法類似，當有不清楚的地方或在法律上有爭議，應由人大進行解釋，可以是特首提出，亦可由人大主動釋法。他稱，人大釋法可在法院處理案件前進行，例如立法會宣誓案；亦可在判決後進行，即1999年吳嘉玲案，何時釋法須視乎情況而定。

他認為，今次政府首先在法院訴訟程序中提出論點，是希望說服法院拒絕黎智英聘請英國御用大律師，「釋法我諗都係最後選擇」。按人大以往做法，「除非所謂迫不得已，冇咩其他方法解決某一個法律問題，只係呢種情況下先會進行釋法，所以如果其他方法解決呢個法律問題，會首先採用其他方法。」

陳弘毅指釋法是最後選擇，料迫不得已情況下才會做。（夏家朗攝）

至於今次釋法是否恰當，他稱，之前中央已要求特首就國安法實施提交報告，故在聘用英國大律師一個重大問題上，特首是要向中央提交報告及提出觀點。

他表示，大部份國家本地法律訴訟都交由本地執業律師處理，但由於香港曾為英國殖民地，過去法律人員、尤其是具專長的資深法律人員並不多，故有特殊安排可在個別個案中聘請非本地執業律師。不過，他指，《法律執業者條例》雖有相關條文，「但國安已生效，原有條文點同國安配合，都係重要問題。」