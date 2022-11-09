電騙新招｜無+852字頭真人來電　稱騰訊微信客服可講出帳號資料

警務處網絡安全及科技罪案調查科9月底推出「防騙視伏器」，於10月有11,800次「有伏」搜尋結果次數，當中有6,060次與警方已確認詐騙案件有關。「防騙視伏器」其中一個資料來源是來自HKJunkCall，創辦人胡文翰表示，以往詐騙電話大多有「＋852」可作辨認，但近月就多了沒有「＋852」的詐騙電話，更有騙徒會有機主的個人資料，可講出機主的姓名、微信帳號等。



胡文翰呼籲可下載攔截可疑電話的應用程式，特別是少接觸新聞及防騙資訊的人士，以作保障。不過他亦強調詐騙電話亦有機會未被登錄於應用程式的可疑電話名單中，所以收到來歷不明的電話時亦應提高警覺，判斷是否詐騙。



HKJunkCall創辦人胡文翰表示，過去數個月平均一星期收到5至6萬單舉報，當中有6成涉及詐騙，有約5,000單被納入可疑電話名單當中，相較7月前每均每星期只有約500單被納入名單中大幅上升九倍，當中不少電話是冒認衞生署或入境處等官員。

胡文翰指手法雖然較為常見，不少人都有所提防，但更值得留意的是，以往不少詐騙電話在來電顯示上會有「＋852」，但在7月開始則多了直接是5、6、9字頭的詐騙電話，同樣是冒認官員的手法進行詐騙，故此不能再單以「＋852」來分辨是否詐騙電話。

他又指出，在10月底開始，多了市民舉報一種新型的電話騙案，同樣是無「＋852」的來電顯示，但不再是播放電話錄音，而是由真人進行詐騙，騙徒較多是冒認騰訊或微信的客服人員，指帳戶有犯案的紀錄等，再轉駁至假冒官員的電話，而更重要的是這類型的詐騙會有機主的個人資料，例如有姓名、微信信帳號等，故即使電話中可以說出個人資料仍然要提高警覺，判斷是否詐騙。

HKJunkCall創辦人胡文翰指10月底開始，有騙案會有機主姓名、微信帳號等的個人資料，故即使電話中可以說出個人資料仍然要提高警覺，判斷是否詐騙。（馬煒傑攝）

近半年港興起用「貓池」發詐騙電話或短訊

警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽指出，近半年開始多了騙徒利用俗稱「貓池」（ModemPOOL）的儀器，可插入過百張電話卡大量發出詐騙電話或短訊，他指出這個詐騙方式以往在內地較為常見，但近半年香港亦開始興起，他指正與電訊業界進行研討，例如研究截停可疑電話、或發出警示等。另外在電話卡實名制下，可與電訊商合作進行執法行動，但亦提到預付電話卡要到下年2月才全面實行電話實名登記。

警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽指出，近半年開始多了騙徒利用俗稱「貓池」（ModemPOOL）的儀器，可插入過百張電話卡大量發出詐騙電話或短訊。（馬煒傑攝）

胡文翰呼籲，市民可在手機上下載攔截可疑電話的應用程式，他認為情況就如電腦要下載防毒軟件一樣，「便宜莫貪個個都知，但轉個頭又係中招」，特別是少接觸新聞及防騙資訊的人士，以作保障。他表示，即使不想下載應用程式，收到可疑來電時亦先進行搜尋，即使直接在搜尋引擎搜尋電話號碼亦能容易找到相關資料。

HKJunkCall創辦人胡文翰呼籲，市民可在手機上下載攔截可疑電話的應用程式，他認為情況就如電腦要下載防毒軟件一樣。（馬煒傑攝）

胡文翰亦強調，即使不在可疑電話名單中，亦有機會是詐騙電話，只是未被記錄，所以收到來歷不明的電話時亦應提高警覺，判斷是否詐騙。他亦呼籲當收到可疑來電後，可向應用程式舉報，協助整理可疑來電清單，同時可分享醫院來電等重要電話，協助那些電話是真的由官員打出。