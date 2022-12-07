將軍澳綫停駛｜田北辰：港鐵曾開緊急董事會 要求檢討資產管理

曾任東鐵主席的實政圓桌立法會議員田北辰指，將軍澳綫發生列車脫鈎事故後，港鐵主席歐陽伯權召開了緊急董事會，要求檢討港鐵資產管理制度。



田北辰。（鄭子峰攝）

田北辰在社交網站撰文指，將軍澳列車甩卡事故發生後，據他理解，主席歐陽伯權舉行了緊急董事局會議，要求重新檢討港鐵多年來的資產管理制度，當中涉及列車與零件更新和維修。

田北辰指，港鐵作為上市公司太注重股東利益，為了股價嘅持續增長，令成本控制去得太盡，很多零件用到過期。他舉例，所謂新一代信號系統CBTC，2003年啟用的西鐵綫已使用，近二十年後，仍有7條本地港鐵綫仍使用一個上世紀留下來的舊系統。

他又指，更換新車方面，93列M車於上世紀70 、80年代購入，使用超過40年，遠超廠家推薦的25年理想年期。至於盡快將訂購了的新車（Q車）取替所有超齡M車，港鐵則拖到2028年，以配合尚未知能否如期交貨的新信號系統。

維修方面，2017至2022年，港鐵全港路軌總長度增加18%，但他指車務人員總數無變，相信前線維修人手亦無變，結果出現3個蓋，如何冚4個煲的情況。

至於將軍澳線事故，他指其理解並無脫鈎或斷鈎，而是車底裝置有零件鬆脫觸發自動系統剎車，同時令風琴位受力拉扯。他指，涉事列車最近進行過3年一次大檢，質疑會否因人手問題以致只進行抽查肇禍？

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他坦言擔心港鐵未按路軌長度增長，去增加相應維修人員？強調這正涉及作為一間上市公司又要兼營公營服務，會如何平衡公眾安全及股東利益的問題。他建議政府應介入清楚說明所有系統及廠方建議的使用期屆滿時，便需要作出更換。

至於罰則方面，他認為現行的罰款機制對港鐵而只屬一次性罰款，未能增加誘因改善維修。他重提，把釐定標價方程式加入延誤因素，每次延誤扣減10%加幅，以驅使港鐵董事會考慮加強維修

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