將軍澳綫停駛｜6至7卡接駁位故障停駛4小時　港鐵避談甩卡一說

港鐵一個月內第二次發生嚴重事故，將軍澳綫一列列車今（5日）早由康城站前往將軍澳站時，在距離將軍澳站50米位置，第6至7列車卡接駁位出現故障，調景嶺來往康城站及寶琳站一度暫停服務。1500名乘客經指示行落路軌疏散，兩名女子在車廂內不適送院。港鐵代表在記者會上被問到事故是否「甩卡」而起，僅回覆指列車已返回車廠深入調查接駁裝置，沒有正面回應是否「甩卡」。



港鐵代表在記者會上被問到事故是否「甩卡」而起，僅回覆指列車已返回車廠深入調查接駁裝置，沒有正面回應是否「甩卡」。（陳浩然攝）

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港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐在記者會上表示，今早8時半一列往北角方向的將軍澳綫列車，當預備駛入將軍澳站時機件出現故障，安全防護裝置制停列車，車長通知車務控制中心，職員在安全情況下將1500名乘客由車頭斜道沿隧道，步行至將軍澳站月台離開。調景嶺來往康城站及寶琳站一度暫停服務。事發後工程人員著手將列車駛離，以及檢查相關設備，將軍澳綫服務在下午12時半逐步回復正常。黃代表港鐵向受影響市民致歉。

港鐵車務工程總管吳偉鴻補充第6至7列車卡接駁機件發生故障，安全防護裝置啟動制停列車並發出警報，列車並無偏離路軌，將深入調查事故原因。

港鐵一個月內發生兩宗事故，傳媒追問是次事故是否因「甩卡」而起，兩名港鐵代表未有正面回應，僅回覆指首要任務是將列車駛返車廠詳細檢查，以查找原因。

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鐵路警區行動總督察段雅倫指，警員上午8時半在一列由康城站駛往將軍澳站列車上巡邏時得悉事故，向車務中心了解下協助撤離乘客，及後接獲報案指列車上一個接駁位有異樣。警員發現列車第6至第7卡之間的接駁位出現問題，於是指示乘客離開車廂，由車頭行去路軌離開。列車上兩名人士不適。警方又協助實施人流管制，及後在涉事列車上搜查，暫未有發現刑事成份。

消防區長陳國銘指上午9時18分消防處接報康往將軍澳列車車廂移位，9時24分名104人員以及坍塌搜救專隊到場，發現一輛列車在距離將軍澳站50米外停下，消防將現場700人由車廂向車頭方向指示經管道前往將軍澳月台。除上述700人外，另外有約800人之前經港鐵職員疏散到安全地方。高級救護主任梁偉豪補充有2名乘客不適，她們情況穩定，經初步治理後被送往將軍澳醫院。

▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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港鐵荃灣線油麻地站上月13日發生列車出軌甩門嚴重事故，港鐵初步調查相信是列車進入油麻地站二號月台前，隧道旁的金屬護欄裝置移位，並與列車產生碰撞所致。港鐵將循組件維修安排、使用及損耗情況、環境因素、設計原意等，調查金屬護欄裝置移位原因。