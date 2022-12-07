內地新十條｜林健鋒倡增健康驛站名額　陳凱欣促檢視安心出行

內地放寛多項疫情防控措施，包括一般場所及跨區往來毋須出示核酸檢測陰性證明和掃健康碼，以及容許輕症患者居家隔離等。立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣表示，現時全國自由流動，理論上有關情況適用在香港，促請醫務衞生局盡快與廣東省溝通交流，即使無法全面通關，也至少應該增加通關名額。



經民聯立法會議員兼行政會議成員林健鋒冀政府爭取增加健康驛站名額至最少2,000個，建議先與內地商討點對點局部通關的條件，並討論免檢疫通關時間表。



陳凱欣指農曆新年臨近，政府應爭取增加北上健康驛站的名額。（周皓宜攝）

內地一般場所毋須掃健康碼

陳凱欣指，香港作為中國的一部份，希望香港也能夠與全國自由流動。她認為香港可參考內地一般場所毋須掃健康碼的做法，考慮放寬進入街市和商場須掃「安心出行」的要求。但她強調「安心出行」仍需要存在，惟應強化功能，日後可成為流感等傳染病的通報平台。至於本港可否縮短密切接觸者檢疫期，她稱要由傳染病專家根據病毒量及病毒特性決定。

至於每日北上健康驛站的名額，陳凱欣認為香港應爭取上調。她說農歷新年臨近，很多家庭有團聚需求，有需要盡快增加人員往來名額。

林健鋒建議商討點對點通關條件

林健鋒期望當局把握時機，爭取增加健康驛站名額至最少2,000個，並不斷逐步增多，以應付港人到內地工作及回鄉探親的需求。他建議政府先與內地商討點對點局部通關的條件，並重啟有關免檢疫通關時間表的討論，為日後通關做好準備。

他指，新冠疫情延續三年，工商界對早日通關望穿秋水，希望今次內地放寬防疫限制，香港與內地能加強經貿往來及文化交流。他又說，明白市民期望立刻通關，但須做好準備工作，始終以市民健康為最高目標，不希望解封後要走回頭路，盼望在做好準備的情況下，明年初能再逐步優化現有通關安排。